Norris: "Podyumda olmayı beklemiyordum o yüzden çok mutluyum"

Avustralya GP'ye 1. antrenman seansının en hızlı ismi olarak başlayan Mclaren pilotu Lando Norris, hafta sonunun podyumun son basamağında noktaladı.

Sergio Perez'in grid cezası almasıyla yarışa 4. sırada başlayan Norris, startta yerini korumuştu. Ancak daha sonra Leclerc'in erken pite gelmesiyle geriye düşen İngiliz pilot, takım emri ile Piastri'nin önüne geçmeyi başarsa da Ferrari'leri yakalayamadı.

Yarıştan sonra konuşan Norris, "Bizim için çok iyi bir gündü."

"Çok mutluyum ve takımımla gurur duyuyorum çünkü 3. ve 4. olmak şampiyonada çok fazla puan demek."

"Charles'ı kaçırdık, sanırım bizim hızımız biraz daha iyiydi. Erken pit yaparak bizi geride bıraktı. Belki ikincilik için biraz umut olabilirdi, bence hızımız bugün yeterince güçlüydü."

"Ancak Ferrari ve Carlos çok iyi bir iş çıkardı, bu yüzden onlara şapka çıkarıyorum. Tüm hafta sonu hızlıydılar."

"Kendimi iyi hissettim, bugün lastikleri çok iyi idare edebildim, bu iyi bir adımdı. Muhtemelen podyumda olmayı beklemiyordum, bu yüzden çok mutluyum."

"Bu pistin bize biraz daha uygun olduğu açık, bu yüzden biraz zorlayabildik ve biraz hızlanabildik."

"Ancak Ferrari ve Red Bull için hâlâ önümüzde bir adım daha var. Onlar hâlâ bizden bir ya da iki adım öndeler. Bu yüzden arayı kapatmamız gerekiyor ama yaklaştığımız açık ve bugünkü gibi bir gün de bunu kanıtlıyor." dedi.