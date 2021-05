Norris: ''Podyuma çıkabileceğimi düşünmüyordum''

Sıralama turlarında güçlü bir performans gösteren Norris, seansı 5. sırada tamamlamıştı. Pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in bugün gride gidiş turlarında bir şaft problemi yaşamasının ardından yarıştan çekilmesinin ardından Norris 4. sıraya yükselmişti.

Norris, yarışın ilk bölümünü 4. sırada götürdü. 31. turda Valtteri Bottas pite geldi ve erken bir bir pit stop denemesiyle avantaj sağlamak istedi.

Fakat pit stop esnasında Bottas'ın sağ ön lastiği çıkarılamadı. Birden fazla tabanca denenmesine rağmen mekanikerler, Fin pilotun sağ ön tekerleğini çıkaramadılar. Bijon dönmediği için de Bottas ikinci götürdüğü yarışa bu şekilde veda etti.

Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla 3. sıraya yükselen Norris, yarışın son 20 turunda radyodan birden fazla kez kez lastiklerinin bittiğini söyledi.

Lastiklerinin bitmesiyle, 4. sırada bulunan Sergio Perez, Norris'in üzerinde baskı kurmaya başladı. Meksikalı pilot yarışın son bölümünü Norris'in arkasında geçirdi ve İngiliz pilotun üzerinde baskı kurdu ancak Norris, hata yapmadı.

Norris böylelikle Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından bu sene 2. kez podyuma çıktı ve Pilotlar Şampiyonası'nda 3. sıraya yükseldi.

3. sırada tamamladığı yarış hakkında konuşan Norris, takımına teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, bugün burada olacağımı düşünmüyordum. Bu adamlar [mekanikerlerini gösteriyor] sayesinde buradayım. Monako'da podyuma çıkabilmek her zaman bir hayaldir yani bu [podyum] çok özel.''

''Bugün bunun yaşanacağını düşünmemiştim ama biraz şanslıydım. Yine de bütün hafta sonu boyunca iyi sürdüm ve bunun iyi bir araç olduğunu da söylemek istiyorum''

''Buradaki çocuklar sayesinde güçlü bir hafta sonu geçirdik ve bu podyum onlar için.''

''Burası özel bir yer. Bunun tadını çıkaracağım, kupanın kutusu da çok güzel o yüzden [kupayı almayı da] dört gözle bekliyorum.''

Sparks fly from the car of Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images