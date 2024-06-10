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Formula 1 Kanada GP

Norris: Pite girmek için yeterli zamanım vardı, bu yarışı ben kazanmalıydım"

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, Kanada Grand Prix'sini kazanması gerektiğini belirterek, takımının ilk güvenlik aracına tepki vermekte yeterince kararlı davranmadığını ve bu nedenle zaferi kaçırdıklarını söyledi.

Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, takımının güvenlik aracına tepki vermekte geciktiğini ve bunun kendisine yarış galibiyetine mâl olduğunu düşünüyor.

Britanyalı pilot yarışın ilk kısmında hem Max Verstappen'i hem de pol pozisyonundan başlayan George Russell'ı geçerek yarışın liderliğini aldı ve ikiliye tur başına iki saniye fark atmaya başladı.


İlerlemesi, Logan Sargeant'ın 5.virajın çıkışında duvara çarpması sonucu iki güvenlik aracından ilki çıktığında durdu. Bu noktada güvenlik aracı çağrılmadan önce Norris’in pit girişini kaçırdığı görülüyordu.


Ancak Norris'in açıklamalarında bunun aksini iddia etti ve yeni bir geçiş lastiği seti için pite girecek yeterli zamanı olduğunu, ancak bunun yerine fazladan bir tur attığını ve bu yüzden Verstappen ve Russell'ın arkasına, üçüncü sıraya düştüğünü belirtti.


"Bugün yarışı kazanmamız gerekiyordu ve kazanamadık."


"Bu yüzden sinir bozucu. Tempomuz vardı, sonlarda kuru zeminde muhtemelen pek yoktu. Ancak bu çok fazla önemli olmadı, bugün kazanmamız gerekiyordu, bu kadar basit."


"Bir takım olarak yeterince iyi bir iş çıkarmadık, pite girmemiz gerektiğinde girmedik ve güvenlik aracının arkasında sıkışıp kaldık. Bu yüzden bunun şans veya şanssızlık türünden bir şey olduğunu düşünmüyorum."


"Bunun Miami ile aynı olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer mesele sadece yanlış bir karar vermekle ilgili. Bu benim hatam ve takımın hatası ve bunu daha sonra tartışacağız."


"Sanırım şimdi olduğumuz seviyede ikincilikle tatmin olmuyoruz. Hedefimiz kazanmak ve bunu başaramadık."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Durumun ilk güvenlik aracının zamanlamasıyla ilgisi yoktu. Pite girmek için yeterli zamanım vardı ve girmedik." diye açıkladı.

Norris, kuru zemin lastiklerine geçiş sırasında yeşil logolu geçiş lastikleriyle iki tur daha devam etme kararının kendisine yardımcı olduğunu ve Verstappen ve Russell'ın ikisini birden geçmesini sağladığını ekledi, ancak lastiklerini ısıtmaya çalışırken her ikisine de pozisyonunu kaybetti.

Norris ilk pit çağrısı sorununu açıklamadan önce, Verstappen bunun Miami'nin intikamı olduğu şakasını yaptı. Miami’de Norris, Verstappen'in güvenlik aracı tarafından yakalanmasını fırsat bilerek bir pit stop gerçekleştirmiş ve liderliği alarak ilk yarış zaferini elde etmişti

"Elbette, bazen sizin için işler yolunda gider ve bazen aleyhinize işler."

"Bu sefer bizim için işe yaradı. Sanırım bu anlamda, bu yıl 1-1 olduk! Ama bu da yarışmanın bir parçası."

"Mümkün olduğunca sakin kalmaya ve pit duvarıyla olan iletişimi sürdürmeye çalışıyorsunuz, koşulların ne olduğunu sormak için. Kesinlikle bir takım olarak, bugün doğru kararları verdiğimizi düşünüyorum." dedi Verstappen.

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