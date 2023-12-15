Norris: "Pit çıkışı geçiş yasağı korkunç bir kural, pilotlar yeniden düşünülmesini istiyor"

Pilotların, otomobillerin birbirlerine çılgınca farklı hızlarda yaklaştığı tehlikeli durumlardan kaçınmak için, pit alanı dışındaki her iki güvenlik aracı çizgileri arasındaki belirli bir delta süresinden daha yavaş gitmelerine izin verilmiyor.

Son yarışlarda getirilen bu kural, pilotların öndeki otomobile boşluk bırakmak, sıralama turları için temiz hava almak ve lastiklerini ısıtmak için önünde boşluğa sahip olmak yerine pit yolunu ve pit çıkışını kullanmaları anlamına geliyor.

Abu Dabi'de bu durum, Yas Marina Pisti'nin tünelli pit çıkışı sebebiyle sorunlara yol açmış, pilotlar birbirlerini engellemiş ve Red Bull'dan Max Verstappen cuma antrenmanında pit çıkışında Mercedes otomobillerini sıkıştırarak geçmişti.

FIA bu duruma, öndeki otomobilde bariz bir sorun olmadığı sürece pilotların pit çıkışından önce birbirlerini geçmelerini yasaklayarak yanıt verdi.

Norris bu yara bandı şeklindeki çözümünün sadece daha fazla sorun yaratacağını düşünüyor ve FIA'nın pit çıkışı kural değişikliklerini geri çekmesini umuyor.

Motorsport.com/Autosport tarafından yeni kuralın işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda Norris, "Hayır, bence korkunç bir kural."

“Mesele şu ki, bize uygulattıkları diğer aptalca kural yüzünden bu kuralı uygulamak zorundalar.”

“Eğer kırmızı bayrak varsa ve üç dakika kaldıysa, bir tur atacak otomobiller olursa. Yani... Bilmiyorum. Eskiden olduğu gibi devam etmeliyiz.” dedi.

Aston Martin'den Fernando Alonso, bu kuralın sıralama kurallarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtladığını, zira bu kuralların otomobillerin bir turluk saf performans elde etme heyecanını azalttığını düşündüğünü söyledi.

Alonso, “Bence çok fazla bir şey değişmedi ama bu, eleme formatının eskidiğini kanıtlıyor.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

“Bu tür şeylere ve bu strese sahip olamayız. Eskiden otomobillerin canlandığı, bu çok hızlı otomobilleri sürdüğünüz, hafta sonunun en iyi seansıydı.”

“Şimdi ise takımlar için, pilotlar için, trafik yönetimi için, pist limitleri için, komiserlere gitmemek için, delta zamanı aşmamak için, insanları engellememek için, turlarının silinmemesi için, kısacası hafta sonunun en kötü seansı...”

“Hepimiz bittiği için mutluyuz. Ve böyle olmamalı.” dedi.

Alpine pilotu Pierre Gasly, insanların tehlikeli pit çıkışında birbirleriyle yarışmasını önlemek için bu kuralın gerekli olduğunu düşünmekle birlikte, bir gözden geçirme yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

Gasly, “Evet, sanırım ön kanat ve arka lastiklerin temas ettiğini görmeye çok yaklaşmıştık.”

“Pit çıkışı ve pit girişleri genellikle pozisyon için savaşmak ve hatta yarışmak için kullanılması gereken yerler değildir.”

“Pistte engelleme yapmaktan kaçınmak ve pistte çok yavaş olmaktan kaçınmak için farklı şeyler deniyoruz, ancak bu durum şu anda gördüğümüz gibi başka durumları da tetikliyor.”

“Herkes pit çıkış çizgisini öndeki otomobilin altı saniye gerisinde geçtiğinden emin olmak için pitte yavaş davranıyor ve bu sadece yaptığımız şeyin bir tür yan etkisi. Bu yüzden eminim her şeyi gözden geçireceğiz ve gelecek yıl için en iyisinin ne olduğunu göreceğiz.” dedi.