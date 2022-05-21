Norris: "Pistin bu bölgesinde çizgiyi geçtiği için ceza alan ilk kişi olabilirim!"

Haberi dinle

İkinci bölümdeki son turunda iyi bir zaman elde eden ve normalde son bölüme kalacak olan Norris, damalı bayrağı geçmesinden birkaç saniye sonra turunun silinmesi sonucu 11. sıraya geriledi ve ikinci bölümde havlu atmak zorunda kaldı.

Norris'in turunun silinme sebebi, 9. virajda pist sınırlarını aşmasıydı.

Üçüncü bölüme kalabilseydi sekizinciliğe kadar yükselebileceğine inanan Norris, yaşadığı durumu "sinir bozucu" olarak nitelendirdi.

Norris, "Bu pistte yarışan tarihte hiç kimsenin pistin o bölgesinde pist sınırlarını aştığı için ceza aldığını düşünmüyorum. İlk ben olmalıyım."

"Dolayısıyla biraz şaşırdım. O virajda çakıla çıkmadan önce sadece bir araç genişliği kadar pist sınırlarını aşabiliyorsunuz."

"En azından halen çizgide olduğumu sanıyordum, ama belli ki değildim. Araç üstü görüntülerine baktığınızda çizgideymişim gibi görünüyor, ama görünüşe göre onların araç dışı görüntülerine göre durum öyle değil."

"Daha önce o bölgede pist limitleri için hiç çalışmadım, kimsenin de bunu yaptığını düşünmüyorum, bu yüzden biraz garip."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Son sezonlarda yaşanan birçok tartışmanın ardından, bu sezon göreve başlayan yeni yarış kontrol ekibi beyaz çizginin pist sınırlarını evrensel olarak tanımlayacağını söyledi.

Norris, "Kural beyaz çizgiyi geçmemektir, herkes için tüm yıl boyunca geçerli olan kural bu. Biraz saçmalık gibi hissediyorum."

"Bunun bir kural olduğunu biliyorum. Kural kuraldır. Ama aynı zamanda sınırın 1 santimetre ötesinde çakıl havuzu varken halen beyaz çizgiye sahip olmanızın aptalca olduğunu hissediyorum. Sadece 1 santimetre daha fazla kullanıp çakıl havuzunu sınır kabul edemezsiniz."

“Bence bu aptalca bir şey ama kural bu, her ne kadar kural herkes için geçerli olsa da ceza alan tek pilot ben oldum. Yani... benim hatam." dedi.

Norris, hafta sonunun karmaşık geçmesi nedeniyle sonucun özellikle can sıkıcı olduğunu söyledi.

Güncellenmiş McLaren yeterince iyi performans gösterse de, Norris saman nezlesi/soğuk algınlığı benzeri semptomlarla mücadele ediyor ve 2. antrenmanın büyük kısmını kaçırarak yarış simülasyonu konusunda geri kaldı -takım dün gece, seans sırasında aracına hasar veren Norris'in şasisini değiştirdi.

Norris, “Gerçekten kolay bir hafta sonu olmadı. Bugün sekizinci olarak iyi bir sonuç elde edebilirdik, ama başaramadık. Umarım yarın durumu biraz da olsa telafi edebiliriz." dedi.

Son olarak hastalığıyla ilgili konuşan Norris, "Şu an daha iyiyim fakat hafta sonunun geneline bakarsak pek de harika değildim."

“Sadece boğazımda ve gözlerimde ağrı var, görüş konusunda da zorluk çekiyorum. Birçok açıdan, mesela uyku ve enerji seviyesi gibi, uzun zamandır yaşadığım en kötü şey. Bu hafta sonu kesinlikle zirvede değilim.” dedi.