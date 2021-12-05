Norris: "Pist, MCL35M'e çok iyi uymuyor"

Lando Norris, sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastikle iyi bir tur atamadı ve bu yüzden son bölüme yumuşak lastikle kaldı.

Yarışa yedinci sıradan başlayacak Norris, ilk onda yumuşak lastiğe sahip olan tek isim olacak.

Seansın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Genel olarak baktığımda, sonuçtan memnun değilim, ancak daha kötüsü olabilirdi."

"Tüm seans boyunca sarı bayraklar nedeniyle şansım yaver gitmedi, son bölümde birkaç sıra yükselebildim ama en hızlı turumu en iyi şekilde atamadım."

"Yumuşak lastik yarışın başlangıcında hafif bir avantaj sağlayabilir, bundan yararlanmanız gerekiyor. Fakat sonrasında durum benim için kolay olmayacak. Sanırım ilk onda yumuşak lastikle başlayan bir ben varım ve bu da işimi zorlaştıracak."

“Aslında orta lastikle son bölüme kalmak istedik ama riskli olurdu. Daniel için işe yaramadı, yani orta lastiklerle iyi bir tur atmasaydım elenen biz olurduk. Bu yüzden daha güvenli seçeneği seçmeye karar verdik. Yarın yumuşak lastikle başlamanın bedelini ödeyeceğiz ama aynı zamanda bizi üç ya da dört pozisyon daha yukarı yerleştirdi."

"Her şeye rağmen puan kazanma şansım yüksek, bakalım sonunda ne olacak."

Norris, Cidde pistinin kolay bir yapıya sahip olmadığına katılıyor.

"Bu, gerçekten çok zor bir pist, çok fazla konsantrasyona ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü aynı zamanda çok hızlı. Mesela Monako gibi bir cadde pistinde de çok fazla konsantre olmanız gerekiyor ama oradaki virajların bazıları çok yavaş, bu yüzden bazen biraz daha rahat olabiliyorsunuz. Ayrıca duvarın nerede olduğunu yargılamak biraz daha kolay oluyor."

"Oysa burada hepsi yüksek hızlı, bu yüzden duvarlarla olan mesafeyi değerlendirmek çok daha zor."

"Bu, konsantre olmayı çok daha zorlaştırıyor ve özellikle yarışta zor olacak, ancak genel olarak eğlenceli bir pist, özellikle bariyerlerin olduğu ilk sektör ve akıcı bölümler çok eğlenceli. Yani evet, zor ama çok zevkli."

"Şu anda bizim aracımıza pek uymuyor görünüyor. Bazı kısımlar bize uyarken, bazıları uymuyor. Yarın için durumu biraz geliştirmeye çalışacağız.

"Bugün harika geçmedi fakat yarın daha da yakınlaşabileceğimize eminim. Yine de geçiş yapmak şu anda pek kolay görünmüyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images