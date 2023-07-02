Norris: "Pist limitleriyle sorun yaşayan pilotlar daha yavaş gitmeliler"

Dördüncü başladığı yarışı beşinci bitiren Norris, MCL60 aracıyla oldukça güçlü bir performans gösterdi ve seyircilerin de takdirini kazanarak günün sürücüsü olarak seçildi.

Aracın performansından nihayet memnun olup olmadığı sorulduğunda Britanyalı pilot şu yorumlarda bulundu: "Evet, öyleyim."

"Bence bu pistte hızlı olmak yardımcı oluyor çünkü bu pistte ne kadar hızlı olursanız lastikler için o kadar iyi oluyor."

"Yarış öncesinde biraz gergindim çünkü yarış temposunun bizi hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha iyiydi ve bu bize sürpriz oldu."

"Tabii ki hâlâ harika değiliz. Fernando açıkça daha hızlıydı, ben neredeyse her virajda kaza yapmaya yakındım."

Norris, yarışta iyi bir performans gösterse de araçtan hâlâ tam anlamıyla memnun olmadıklarını ve geliştirilmesi gereken şeyler olduğunu ekledi.

"Açıkçası tüm yıl boyunca şikayet ettiğimiz şeyler hâlâ aynı ama sadece daha yüksek bir seviyede. Bu sorunları çözebilirsek kendime gerçekten güvenebileceğimi hissediyorum."

"Şu anda araç bizi biraz hayal kırıklığına uğratıyor ve sorun sadece yere basma kuvvetiyle ilgili değil, aynı zamanda yol tutuşu ve aracı nasıl kullandığınızla ilgili. Üstesinden gelmemiz ve anlamamız gereken daha teknik şeyler var. Bunu yaptığımızda önümüzdeki hızlı araçlarla mücadele edebileceğimizden eminim."

Norris için yarışın büyük bir bölümü, önündeki Lewis Hamilton'ın sürekli olarak pist limitlerini aşmasını McLaren pit duvarına bildirmekle geçti.

"Başlarda çok fazla pist limiti ihlali yaptığını gördüm ve ceza almadığında biraz kafam karıştı."

"Açıkçası onun için kötü hissettim çünkü arkasında normal şartlarda ondan daha yavaş olan bir araç vardı; o noktada ne hissettiğini tarif edemem. Bu sebeple DRS'si olan daha hızlı bir aracın önünde kalmaya devam etmek istedi ve fazla zorladı."

"Elbette bunu anlıyorum, viraj boyunca rüzgarın yönü değişir ve kendinizi pist dışında bulabilirsiniz; bu yüzden bir virajın ortasındaki 'doğa değişikliği' nedeniyle ceza almanız biraz kötü bir şey. Bu elbette bizi dışarıdan biraz aptal gibi gösteriyor ama kurallar böyle ve buna uymak zorundayız."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Başka ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Çakıla taşmasak bile beyaz çizgiyi 2 santim aştığımızda ceza alıyoruz. Bana göre bu çok saçma çünkü çakılları bir sınır olarak kullanabilmeli ve çakıllara girersek ceza almalıyız."

"Ancak günün sonunda, pist limitleri ile ilgili sorun yaşıyorsanız daha yavaş gitmeniz gerekiyor."

Mercedes'ten daha hızlı olduklarına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Norris, "Açıkçası Mercedes'ten ziyade Aston Martin'den hızlı olmamıza daha çok şaşırdım." yanıtını verdi.