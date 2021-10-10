Norris: "Pist geçiş lastiği için çok kuru, kuru zemin lastiği için çok ıslaktı"

Türkiye GP öncesi yağmur yağarken, yarış başladıktan bir süre sonra yağmur kesildi ancak pist tam manasıyla kurumadı.

Yarışın orta bölümünde Aston Martin pilotu Sebastian Vettel kuru zemin lastiklerini denedi, ancak pist üstünde kalmakta zorlanınca zor da olsa yeniden pite döndü ve geçiş lastikleriyle devam etti.

Norris, yarışın son bölümünde önündeki Pierre Gasly ve Lewis Hamilton'a çok yakındı ancak geçiş yapma fırsatı bulamadı ve 7. sırada yarışı tamamladı.

Norris, hem pist şartlarının hem de kirli havanın geçiş yapmayı zorlaştırdığını söyledi.

Norris, "Bir fırsatımın olacağını düşünüyordum ancak kirli havada bunu yapmak imkansız gibiydi. Kirli hava büyük fark yarattı ve rakibiniz sizden 2 saniye daha yavaş olsa dahi geçişi neredeyse imkansız kıldı."

"Sonunda bir fırsatım olacağını düşünüyordum çünkü lastiklerinde ufalanma olduğu için onları yakaladık. Ancak ufalanma aşamasını atlattıklarında yine çok hızlı oldular. Sadece birkaç tur fırsatım oldu."

"Ufalanma süreci herkese oldu çünkü pist gerçekten tuhaftı. Geçiş lastikleri için çok fazla yol tutuşu varken oluksuz lastikler için çok ıslaktı. Başlangıçta geçiş lastikleri için çok kuruydu. Bu yüzden lastikleri çok erken tüketmeye başladık, çünkü onlar için çok kuruydu ve sonunda lastikler oluksuz lastiğe dönüştüler."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Gidip bakın, onlar tamamen kuru zemin lastiklerine dönüştüler. Bu yarı geçiş lastiği, yarı kuru zemin lastiği olduğu için iyi çalışıyor ancak o stintin sonunda oluksuz lastiklere dönüşüyorlar. O zaman durumu yeniden idare etmek çok zor bir hal alıyor. Bu durumu iyi idare etmek ve ilk stintte ne kadar uzun süre pistte kalabileceğinizi bilmek çok kritikti. Ancak herkes bir dönem ufalanma sorunu yaşadı çünkü o süreç öyle işliyor. Bazıları diğerlerinden daha fazla yaşıyor." dedi.

Norris ayrıca yarışın başındaki yağmur spreyi etkisinin diğer pistlerden biraz farklı olduğunu söyledi.

Norris, "Gride çıkış turlarında hiçbir şey göremiyordum. Durumun çok kötü olmasından oldukça korkuyordum. İlk turda bile öyleydi. Ancak ilk turda iyi bir fark oluşturmayı başardım ve o andan sonra durumu çok iyi idare ettim. Ancak evet, burada su pist yüzeyinde kaldığı için farklı oluyor. Pist yüzeyi tam olarak kurumadı çünkü her zaman biraz su vardı."

"Bazı pistlerden daha kötüydü ancak diğer pistlerde çok daha kötüsü oluyor. Her pistte su, pist yüzeyinde daha uzun süre kalabiliyor. Ancak tam olarak ifade etmem gerekirse, ilk turda sanki su değil de yağlı su vardı. Bu yüzden vizöre su geldikçe, görüş açısı biraz bulanıklaştı." dedi.

Norris son olarak lastik ısıtmada sorun olmadığını, tam tersi lastiklerde aşırı ısınma sorunu yaşadıklarını belirtti.