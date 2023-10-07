Norris: "Piastri'ye şapka çıkarıyorum"
Lando Norris, Katar Grand Prix'si sprint yarışında zafere ulaşan takım arkadaşı Oscar Piastri'yi tebrik etti.
Piastri, Losail pistinde pole pozisyonundan başladığı sprintte liderliği George Russell ve Norris'e kaptırsa da; damalı bayrağı yine ilk sırada geçmeyi başardı.
Max Verstappen ikinci sırayı elde ederek 2023 F1 Dünya Şampiyonluğu'na ulaşırken, Norris ise üçüncü oldu.
Günün ardından Norris'e üçüncülükten memnun olup olmadığı soruldu.
Norris, "Evet, memnunum."
"Öncelikle Oscar'ı ve Max'ı tebrik ediyorum."
"Evet, ilk galibiyetini benden daha önce aldı, bu yüzden onu tebrik ediyorum."
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris ile, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Galibiyet için uzun zamandır uğraşıyorum ama Oscar harika bir iş çıkardı, kusursuz bir hafta sonu geçirdi. Ben bir sürü hata yaptım ama o yapmadı. Bu yüzden ona şapka çıkartıyorum."
"Benim için zor bir yarıştı, kötü bir start her şeyi daha da zorlaştırdı ama iyi mücadele ettim. Eğlenceli bir yarış geçirdim ve iyi geçişler yaptım. Çok zordu ama bir podyum daha elde ettik ve takımımız için harika bir gün oldu."
"Bence başından beri yapabileceğimizi biliyorduk. Yumuşak lastikler yarışın ilk turlarında çok daha iyiydi ama bu kadar çok güvenlik aracı olduğu için şanslıydık. Eğer bu kadar çok güvenlik aracı olmasaydı, bence orta hamur daha iyi bir seçim olurdu. Yani zorlu bir mücadeleydi. En iyi başlangıcı yapmadık ama iyi bir sondu." dedi.
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