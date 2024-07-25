Norris: "Piastri'nin zaferine gölge düşürdüm ve bununla gurur duymuyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, Belçika Grand Prix’si hafta sonu öncesinde Perşembe günü gerçekleşen basın konferansında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Norris’e geçen hafta Macaristan’da takımın yaşadığı takım emri ve yer değiştirme krizinin daha iyi ele alınıp alınamayacağı sorulduğunda Norris,

“Evet. Kesinlikle. Ve sanırım şu anda bu konuşmayı yapmıyor olurduk.”

“Dışarıdaki insanlar bir şeyler düşünüyor ve ne olduğu konusunda kendi hikayelerini uyduruyorlar, bunları umursamıyorum ama benim yapabileceğim şeyler vardı. Oscar'ın Formula 1'deki ilk yarış galibiyetini gölgede bıraktım, bu gurur duymadığım bir şey.”

“1-2 bitirdik ve bu yarıştan sonra manşet bile olmadı ve bu açıdan pek konuşulmadı. Evet, hakkında en kötü hissettiğim şeyler bunlar ama onun dışında takımla konuştuk, tartıştık.”

“Her iki taraf da bazı şeyleri biraz daha iyi ve farklı yapabilirdi.”

“Bunu iyi ki yaşadık diyemem, ama bu olaydan ders çıkardık, umarım bir dahaki sefere daha iyisini yaparız.” diyerek yanıtladı.

İngiliz pilota geçen hafta neyi farklı yapacağı sorulduğunda şöyle söyledi:

“Oscar'ın geçmesine hemen izin verirdim.”

“Bu kadar basit bir şey, bunu yapmamam aptalcaydı.”

“Çünkü yarışmamız serbestti ve onun geçmesine izin verip sonra tekrar geçmeye çalışabilirdim. Şimdi kulağa çok basit geliyor, ama o anda aklıma gelen bir şey değildi.”

“Biliyorsunuz, yapabilirdim ama o sırada iyi bir tempodaydım ve işler iyi gidiyordu. Takıma birkaç kez sordum ama beni ondan önce pite aldıkları anda onun geçmesine izin vermem gerektiğini biliyordum.”

“Biraz aptalca davrandım ve onun daha erken geçmesine izin vermeyi düşünmedim.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris’e takımın Piastri’yle yarışmasına izin verdiği ancak kendisinin Verstappen’e karşı şampiyonluk mücadelesi verdiği hatırlatılarak, McLaren’ın bir pilota ağırlık verme konusunda daha erken bir karar vermesi gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu. Norris şunları söyledi:

“Hayır, çünkü geçen hafta sonuyla bunun bir ilgisi yok. Yarışı lider götürmemeliydim. Bu kadar basit.”

“Oscar kalkışta beni geçti, kontrolü elinde tuttu. O kadar. Bu yüzden yarışı lider götürmemeliydim ve insanlar takımın Lando'nun tarafını tutmadığını düşünmemeliydi.”

“Eğer Oscar yarışı baştan sona lider götürseydi, şampiyonluk açısından düşündüğünüzde beni bir anda geçmesi için hiçbir sebep olmazdı.”

“Ne zaman o noktaya geliriz, bilmiyorum, 10 puan gerideyken, 15 puan gerideyken, her neyse.”

“’Bana yardım edebilir misiniz, bunu yapabilir misiniz?’ diye sormak için gereken o noktayı bilmiyorum ve bu benim kararım değil.”

“Ama Oscar yarışı baştan sona lider götürdü, kontrolü elinde tuttu ve sadece strateji açısından beni ilk önce pite aldılar. Bu, tamamen farklı bir algıya yol açtı. Ama böyle olmaması gerekirdi. İçeride, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Oscar kazanmayı hak etti ve kazandı. Bu kadar basit.”

Son olarak Norris’e Belçika’nın kendisi için kısmen bir ev yarışı olduğu hatırlatılarak burada kazanmanın onun için ne kadar özel olduğu sorulduğunda Norris şöyle cevapladı:

“Evet, özellikle annem için çünkü son zamanlarda büyükannemin ölümüyle çok şey yaşadılar, bu yüzden Belçika'da benim tarafımda olan herkes için özel.”

“Genk'te karting yaparken yarıştığımdan beri büyükannem ve büyükbabam her yarışa gelirdi ve bu yüzden her zaman güzeldi.”

“Bebekliğimden beri neredeyse her yıl buraya geldim, hayatımın çoğunu burada geçirdim. Bu yüzden, onlar için ve dışarıdaki herkes için olmasa da benim için bir tür ev yarışı olduğu için güzel olacak.”