Norris: "Piastri'nin zaferine gölge düşürdüm ve bununla gurur duymuyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, Belçika Grand Prix’si hafta sonu öncesinde Perşembe günü gerçekleşen basın konferansında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Norris’e geçen hafta Macaristan’da takımın yaşadığı takım emri ve yer değiştirme krizinin daha iyi ele alınıp alınamayacağı sorulduğunda Norris,

“Evet. Kesinlikle. Ve sanırım şu anda bu konuşmayı yapmıyor olurduk.”

“Dışarıdaki insanlar bir şeyler düşünüyor ve ne olduğu konusunda kendi hikayelerini uyduruyorlar, bunları umursamıyorum ama benim yapabileceğim şeyler vardı. Oscar'ın Formula 1'deki ilk yarış galibiyetini gölgede bıraktım, bu gurur duymadığım bir şey.”

“1-2 bitirdik ve bu yarıştan sonra manşet bile olmadı ve bu açıdan pek konuşulmadı. Evet, hakkında en kötü hissettiğim şeyler bunlar ama onun dışında takımla konuştuk, tartıştık.”

“Her iki taraf da bazı şeyleri biraz daha iyi ve farklı yapabilirdi.”

“Bunu iyi ki yaşadık diyemem, ama bu olaydan ders çıkardık, umarım bir dahaki sefere daha iyisini yaparız.” diyerek yanıtladı.

İngiliz pilota geçen hafta neyi farklı yapacağı sorulduğunda şöyle söyledi:

“Oscar'ın geçmesine hemen izin verirdim.”

“Bu kadar basit bir şey, bunu yapmamam aptalcaydı.”

“Çünkü yarışmamız serbestti ve onun geçmesine izin verip sonra tekrar geçmeye çalışabilirdim. Şimdi kulağa çok basit geliyor, ama o anda aklıma gelen bir şey değildi.”

“Biliyorsunuz, yapabilirdim ama o sırada iyi bir tempodaydım ve işler iyi gidiyordu. Takıma birkaç kez sordum ama beni ondan önce pite aldıkları anda onun geçmesine izin vermem gerektiğini biliyordum.”

“Biraz aptalca davrandım ve onun daha erken geçmesine izin vermeyi düşünmedim.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images