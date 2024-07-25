Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Norris: "Piastri'nin zaferine gölge düşürdüm ve bununla gurur duymuyorum"

McLaren sürücüsü Lando Norris, Belçika Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında sorulan soruları yanıtladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulates Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on arrival in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulates Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris, Belçika Grand Prix’si hafta sonu öncesinde Perşembe günü gerçekleşen basın konferansında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Norris’e geçen hafta Macaristan’da takımın yaşadığı takım emri ve yer değiştirme krizinin daha iyi ele alınıp alınamayacağı sorulduğunda Norris,

“Evet. Kesinlikle. Ve sanırım şu anda bu konuşmayı yapmıyor olurduk.”

“Dışarıdaki insanlar bir şeyler düşünüyor ve ne olduğu konusunda kendi hikayelerini uyduruyorlar, bunları umursamıyorum ama benim yapabileceğim şeyler vardı. Oscar'ın Formula 1'deki ilk yarış galibiyetini gölgede bıraktım, bu gurur duymadığım bir şey.”

“1-2 bitirdik ve bu yarıştan sonra manşet bile olmadı ve bu açıdan pek konuşulmadı. Evet, hakkında en kötü hissettiğim şeyler bunlar ama onun dışında takımla konuştuk, tartıştık.”

“Her iki taraf da bazı şeyleri biraz daha iyi ve farklı yapabilirdi.”

“Bunu iyi ki yaşadık diyemem, ama bu olaydan ders çıkardık, umarım bir dahaki sefere daha iyisini yaparız.” diyerek yanıtladı.

İngiliz pilota geçen hafta neyi farklı yapacağı sorulduğunda şöyle söyledi:

“Oscar'ın geçmesine hemen izin verirdim.”

“Bu kadar basit bir şey, bunu yapmamam aptalcaydı.”

“Çünkü yarışmamız serbestti ve onun geçmesine izin verip sonra tekrar geçmeye çalışabilirdim. Şimdi kulağa çok basit geliyor, ama o anda aklıma gelen bir şey değildi.”

“Biliyorsunuz, yapabilirdim ama o sırada iyi bir tempodaydım ve işler iyi gidiyordu. Takıma birkaç kez sordum ama beni ondan önce pite aldıkları anda onun geçmesine izin vermem gerektiğini biliyordum.”

“Biraz aptalca davrandım ve onun daha erken geçmesine izin vermeyi düşünmedim.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris’e takımın Piastri’yle yarışmasına izin verdiği ancak kendisinin Verstappen’e karşı şampiyonluk mücadelesi verdiği hatırlatılarak, McLaren’ın bir pilota ağırlık verme konusunda daha erken bir karar vermesi gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu. Norris şunları söyledi:

“Hayır, çünkü geçen hafta sonuyla bunun bir ilgisi yok. Yarışı lider götürmemeliydim. Bu kadar basit.”

“Oscar kalkışta beni geçti, kontrolü elinde tuttu. O kadar. Bu yüzden yarışı lider götürmemeliydim ve insanlar takımın Lando'nun tarafını tutmadığını düşünmemeliydi.”

“Eğer Oscar yarışı baştan sona lider götürseydi, şampiyonluk açısından düşündüğünüzde beni bir anda geçmesi için hiçbir sebep olmazdı.”

“Ne zaman o noktaya geliriz, bilmiyorum, 10 puan gerideyken, 15 puan gerideyken, her neyse.”

“’Bana yardım edebilir misiniz, bunu yapabilir misiniz?’ diye sormak için gereken o noktayı bilmiyorum ve bu benim kararım değil.”

“Ama Oscar yarışı baştan sona lider götürdü, kontrolü elinde tuttu ve sadece strateji açısından beni ilk önce pite aldılar. Bu, tamamen farklı bir algıya yol açtı. Ama böyle olmaması gerekirdi. İçeride, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Oscar kazanmayı hak etti ve kazandı. Bu kadar basit.”

Son olarak Norris’e Belçika’nın kendisi için kısmen bir ev yarışı olduğu hatırlatılarak burada kazanmanın onun için ne kadar özel olduğu sorulduğunda Norris şöyle cevapladı:

“Evet, özellikle annem için çünkü son zamanlarda büyükannemin ölümüyle çok şey yaşadılar, bu yüzden Belçika'da benim tarafımda olan herkes için özel.”

“Genk'te karting yaparken yarıştığımdan beri büyükannem ve büyükbabam her yarışa gelirdi ve bu yüzden her zaman güzeldi.”

“Bebekliğimden beri neredeyse her yıl buraya geldim, hayatımın çoğunu burada geçirdim. Bu yüzden, onlar için ve dışarıdaki herkes için olmasa da benim için bir tür ev yarışı olduğu için güzel olacak.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor

Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor

Formula 1
Belçika GP
Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor
McLaren’ın, yarış sonunda kaosa neden olan takım emirleriyle ilgili açıklaması mantıklı mı?

McLaren’ın, yarış sonunda kaosa neden olan takım emirleriyle ilgili açıklaması mantıklı mı?

Formula 1
Macaristan GP
McLaren’ın, yarış sonunda kaosa neden olan takım emirleriyle ilgili açıklaması mantıklı mı?
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Macaristan GP'sinde McLaren'in telsiz mesajları nasıl kullanıldı?

Macaristan GP'sinde McLaren'in telsiz mesajları nasıl kullanıldı?

Formula 1
Macaristan GP
Macaristan GP'sinde McLaren'in telsiz mesajları nasıl kullanıldı?
Norris, Hamilton'ın 'övgüsüne' sert bir yanıt verdi

Norris, Hamilton'ın 'övgüsüne' sert bir yanıt verdi

Formula 1
Macaristan GP
Norris, Hamilton'ın 'övgüsüne' sert bir yanıt verdi
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Formula 1
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!
Norris: "Pozisyonu geri vermek acı vericiydi ama adil olan buydu"

Norris: "Pozisyonu geri vermek acı vericiydi ama adil olan buydu"

Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Pozisyonu geri vermek acı vericiydi ama adil olan buydu"
Piastri: "Bugün, çocukken hayalini kurduğum gündü"

Piastri: "Bugün, çocukken hayalini kurduğum gündü"

Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Bugün, çocukken hayalini kurduğum gündü"

Son Haberler

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye