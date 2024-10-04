Norris: "Piastri'nin her yarışta bana yol vermesi mantıklı değil"
Lando Norris, McLaren’in takım emirlerini uygulamakta gecikmesinin, şampiyonluk yarışında kendisine puan kaybettirmediğini söyledi.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, F1 Digital sunucusu Ariana Bravo ile Fan Zone'daki sahnede röportaj yaptı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren'in takım emirleri konusunda önceki çekingen tavrının, şampiyonluk mücadelesinde kendisine puan kaybettirdiği yönündeki iddiaları reddetti.
McLaren, geçen ayki Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, Lando Norris'in sezon sonuna kadar 'öncelikli pilot' olacağını açıklamıştı.
Norris, özellikle Macaristan ve İtalya gibi liderliği Piastri'ye kaptırdığı yarışlarda, bu farkı azaltma fırsatlarını kaçırdığına pişman.
Ancak Britanyalı pilot, McLaren’in kendisini daha önce desteklemesi halinde şampiyonluk şanslarının daha iyi olacağına dair görüşleri reddetti.
Norris şunları söyledi: "Oscar’ın her yarışta bana yol vermesinin mantıklı olmadığını düşünüyorum."
"Şampiyona'da uzun zamandır en ikinci sıradaki pilot benim, ancak şampiyonluğu kazanabilecek başka pilotlar da var, sadece ben değilim."
"Biz hala kendimiz için mücadele ediyoruz, Oscar da kendisi için savaşıyor, Charles kendisi için savaşıyor. Tam olarak hangi yarışta kuralların değişmesi gerektiğini söyleyemezsiniz. "
"Bu mantıklı değil. Bir takım olarak çalışma şeklimizden ve gittiğimiz yönden çok memnunum.”
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