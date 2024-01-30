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Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Lando Norris, Oscar Piastri'nin McLaren garajının diğer tarafında şimdiden Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo'dan daha zorlu bir mücadele verdiğini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

Norris ve Sainz, McLaren takım arkadaşları olarak birlikte geçirdikleri süre boyunca oldukça iyi anlaştılar - arkadaşlıklarının bir sonucu olarak ikiliye 'Carlando' adı verildi.

Ancak Sainz ayrılıp yerine Ricciardo geldikten sonra, Norris'in Avustralyalı pilot karşısındaki genel üstünlüğü Ricciardo'nun üç yıllık anlaşmanın ikinci yılında takımdan ayrılmasında bir etken oldu.

Norris, 2023'te sezon sonunda çaylak takım arkadaşına karşı sağlıklı bir puan avantajına sahipti ve Piastri'nin iki podyumuna karşılık yedi podyum elde etti, ancak genç Avustralyalı Katar'da Sprint zaferi kazanmayı başardı.

Hızlanmak için birkaç yarışa ihtiyaç duyan Piastri'nin hızı sezonun ilerleyen dönemlerinde herkes tarafından görüldü.

Norris, ikilinin şu ana kadar McLaren'de güçlü bir çalışma ilişkisi kurduklarını ve takım arkadaşı tarafından zorlandığını hissetmesinin, gelecekte bir şampiyonluk mücadelesi söz konusu olduğunda kendisine bir avantaj sağlayacağını açıkladı.

Eski takım arkadaşlarıyla doğrudan kıyaslandığında Piastri'nin şimdiden avantajlı bir konumda olduğuna inanıyor.

Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Sky Sports tarafından Piastri'nin Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı olup olmadığı sorulduğunda Norris, "Evet, öyle."

"Zaten geçen yıl bana iyi bir meydan okuma sundu ve bence birlikte çok iyi çalıştık."

"Bence [Piastri] son derece yetenekli bir pilot ve çok çalışkan; bu yüzden çok keyif aldım. Biraz zorlanmak güzeldi. Bundan nefret etseniz de yine de hoşunuza gidiyor çünkü şampiyonluk için savaşırken en iyi konumda olduğumdan, her açıdan hazır olduğumdan emin olmak istiyorum. Sizi biraz daha zorlayabilecek bir takım arkadaşınız olduğunda, bu sizi rekabete daha hazır hale getirecektir."

"Piastri akıma çok yardımcı oldu ve bence birlikte çok iyi çalıştık çünkü hedeflerimiz aynı. Şampiyon olmak ve yarış kazanmak istiyoruz. Bunu birbirimizden nefret ederek ve anlaşamayarak yapamayız."

"Yarış galibiyetleri ve diğer şeyler için mücadele etmeye başladığınızda işler her zaman değişir, ancak takıma iyi bir yardımda bulundu ve ihtiyacımız olan da buydu. Daha fazla savaşmamızı ve daha uzun süre birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." yanıtını verdi.

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