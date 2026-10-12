Formula 1 Singapur GP

Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"

Lando Norris, Singapur GP Sprint yarışında takım arkadaşı Oscar Piastri ile yaşadığı temas hakkında yeniden konuşarak yaptığı atak girişiminin yanlış olduğunu kabul etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 14:40

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

McLaren pilotları, Marina Bay Pisti'nde cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışının son turunda altıncılık mücadelesi verirken temas ettiler. Lando Norris, 5. virajda Oscar Piastri'ye içeriden atak yapmaya çalışırken çarptı.

Söz konusu temasın ardından iki sürücü de spin attı. Piastri yarışa veda ederken Norris, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek McLaren'a bir puan kazandırdı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, bu olaya büyük tepki göstererek yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Stella bu olayın, Austin'deki bir sonraki yarış öncesinde daha kapsamlı bir takım içi görüşme yapılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu söyledi.

Norris, takımdan özür dilediğini açıklamasına rağmen, Piastri'nin iç tarafında yeterli boşluk bulunduğunu ve takım arkadaşına atak yapma konusunda 'haklı' olduğunu savunmuştu.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ancak Norris, pazar günü gerçekleştirilen ve dördüncü sırada tamamladığı Singapur Grand Prix'sinin ardından, olayın üzerinden zaman geçtikçe düşüncelerinin değiştiğini itiraf etti.

Norris, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaptığım gibi bir atak girişiminde bulunmam doğru değildi. Hamle mümkün olsa bile en başından itibaren bunu kesinlikle denememeliydim."

"Kendimden ziyade temsil ettiğim takımı daha fazla düşünmem gerekiyor. Bu benim hatamdı ve takımı hayal kırıklığına uğrattım."

"Öncelikle hepsinden özür diliyorum. Her birine bir özür borçluyum ve bir dahaki sefere daha iyi olacağım."

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- Motorsport.com Ekibi

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