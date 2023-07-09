Norris: "Piastri ile ikinci ve üçüncü olmalıydık"
Lando Norris, ikinciliğinden oldukça memnun olsa da takım arkadaşı Oscar Piastri'nin üçüncülüğü elde edememesi sebebiyle üzgün hissediyor.
McLaren, sıralama turlarında olağanüstü bir performans göstererek yarışa ikinci ve üçüncü olarak başladı.
Norris startta Max Verstappen'e atak yaparak liderliği alsa da sonra tekrar ikinciliğe düştü ve yarış boyunca pozisyonunu korudu. Ancak Piastri, gerileyerek günü dördüncü sırada kapattı.
Britanyalı pilot, yarışın ardından şunları söyledi: "Tüm ekibe çok teşekkür etmek istiyorum, harika bir iş çıkardılar. Gösterdikleri sıkı çalışma olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı."
"Gerçekten şaşırtıcı bir sonuç elde ettik, bu mücadelede direnmek çılgıncaydı."
"Bana sert lastik taktılar ve nedenini bilmiyorum - bazı şeylerde hâlâ acemiler! Ama evet, Lewis'le [Hamilton] aramızda inanılmaz bir mücadele vardı. Belki çok fazla hata yaptım ama elimden geleni yaptım. Max'le de mümkün olduğunca mücadele ettim."
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Herkesin yumuşak lastiğe geçtiği pit stopta kendisine neden sert lastik takıldığı sorusuna Norris, şu yanıtı verdi: "Evet, sanırım beni test etmek istediler. Muhtemelen bu kararı Zak [Brown] verdi. Daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için yumuşak lastikleri takmak istedim ama şu anda umurumda değil. Sonuçta ikinci oldum, yani her şey yolunda."
"Yarış bittikten sonra tur boyunca herkese el sallamaya çalıştım. Burada bizi destekleyen tüm İngiliz taraftarlara ve McLaren'a teşekkür ediyorum."
"Dürüst olmak gerekirse, ikinci ve üçüncü sıraları almalıydık. Oscar tüm hafta sonu harika bir iş çıkardı ve bugün güvenlik aracı olmasaydı üçüncü olabilirdi; bu gerçekten üzücü çünkü bunu hak etmişti. Ama evet, taraftarlar inanılmazdı. Hepsine çok teşekkürler."
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