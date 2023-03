Norris: "Piastri-Gasly temasından dökülen parçalar yarışımı mahvetti"

Suudi Arabistan'dan da puansız ayrılarak kariyerinin en kötü sezon açılışını yapan Norris, ilk kez bir sezonun ilk iki yarışını puansız kapattı.

Cumartesi günü direksiyon hasarı sonucu sıralama turlarını 19. sırada tamamladıktan sonra mücadeleye yumuşak lastikle başlayan Norris'in ters stratejisi, yaklaşık 10 sıra önündeki Oscar Piastri-Pierre Gasly temasında piste dökülen parçaların ön kanadına hasar vermesi sonucu suya düştü.

Henüz üçüncü turda pite gelmek zorunda kalan Norris, o saniyeden sonra yarışın tamamını arka grupta geçirdi ve mücadeleyi ancak 17. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Aslında gayet iyi bir start almıştım ancak Oscar ve Gasly'nin kazasından etkilendim ve ön kanadım hasar gördü."

"Dolayısıyla ön kanat değişikliği için pite gelmek zorunda kaldım, bu da bize çok zaman kaybettirdi, yarışımızı mahvetti."

"Yarışta umduğumuzdan biraz daha kötüydük, aracın takip performansı pek de iyi değil. Kirli havada çok zorlanıyoruz. Kısacası yeni bir şey yok, sadece sahip olduklarımızı ve zayıflıklarımızı teyit ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, arrives on the grid with his mechanics

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images