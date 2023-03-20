Norris: "Piastri-Gasly temasından dökülen parçalar yarışımı mahvetti"

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Suudi Arabistan'dan da puansız ayrılarak kariyerinin en kötü sezon açılışını yapan Norris, ilk kez bir sezonun ilk iki yarışını puansız kapattı.

Cumartesi günü direksiyon hasarı sonucu sıralama turlarını 19. sırada tamamladıktan sonra mücadeleye yumuşak lastikle başlayan Norris'in ters stratejisi, yaklaşık 10 sıra önündeki Oscar Piastri-Pierre Gasly temasında piste dökülen parçaların ön kanadına hasar vermesi sonucu suya düştü.

Henüz üçüncü turda pite gelmek zorunda kalan Norris, o saniyeden sonra yarışın tamamını arka grupta geçirdi ve mücadeleyi ancak 17. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Aslında gayet iyi bir start almıştım ancak Oscar ve Gasly'nin kazasından etkilendim ve ön kanadım hasar gördü."

"Dolayısıyla ön kanat değişikliği için pite gelmek zorunda kaldım, bu da bize çok zaman kaybettirdi, yarışımızı mahvetti."

"Yarışta umduğumuzdan biraz daha kötüydük, aracın takip performansı pek de iyi değil. Kirli havada çok zorlanıyoruz. Kısacası yeni bir şey yok, sadece sahip olduklarımızı ve zayıflıklarımızı teyit ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, arrives on the grid with his mechanics Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın son turlarında yeni takım arkadaşı Piastri'yi savunurken bir yandan da Logan Sargeant'ı geçmeye çalışan Norris, bitime kısa bir süre kala Sargeant'ı geçmeyi denemesi için Piastri'ye yol verdi.

Norris'in ve takımın beklentisini boşa çıkarmayan Piastri, son turda Sargeant'ı geçerek damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Mücadeleden zevk alıp almadığı sorulan Norris, "Evet, iyiydi."

"Oscar ile ilk kez yarışıyordum, bu yüzden çok eğlenceliydi. Takım bana işi onun için çok zorlaştırmamamı söyledi, ben de sonunda kendisine yol verdim.

"Sanırım önümüzdeki Williams'ı ben de geçebilirdim, ancak ona yol vererek hayatını kolaylaştırdım. Williams'ı geçmek için bir şansı olsun istedim, o da bunu başardı." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son olarak Avustralya'dan neler beklediği sorulan Norris, "Elbette daha kötüsünü ummayacağım ancak pek bir şeyin değişeceğini sanmıyorum."

"Aracı ufak ufak geliştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Hata yapmamalı ve zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz, sonuç farklı olacak."

"Geçen yıla göre her şey biraz daha farklı. Örneğin ilk yarışta daha fazla sorun yaşadık, daha fazla dayanıklılık sorunu yaşadık.

"Açıkçası sıralamalardaki hatam ve Gasly ile yaşananlar bugün bize pahalıya mal oldu, bu açıdan bakınca aşırı kötü bir yarış geçirmediğimizi söyleyebilirim."

"Gerçek şu ki hızlı değiliz, sadece grid zamankinden daha yakın, bu yüzden işler yolunda gitmediğinde cezası daha büyük oluyor." dedi.