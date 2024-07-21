Norris: "Piastri de ben de kazanmak istiyoruz"

Yarışa ilk sıradan başlayacak Lando Norris, yarıştan hemen önce verdiği röportajda, hedefinin galibiyet olduğunu söyledi.

Norris şöyle dedi: "Bugün pole pozisyonundan başlıyoruz, aracımız iyi bir tempoya sahip fakat Oscar ve Max dün bana çok yakındı, bu yüzden kolay olmayacak."

"Yine de yarışa harika bir pozisyondan başlıyoruz ve hedefimiz kazanmadı."

"Her zamanki gibi, takım arkadaşımla her şeyi tartıştık, bir eylem planı yaptık."

"Fakat ikimiz de savaşmaya kararlıyız, ikimiz de kazanmak istiyoruz. Sonunda her zaman yaptığım gibi hareket edeceğim."

Üçüncü sıradan başlayan Max Verstappen de yarıştan hemen önce görüşlerini paylaştı ve aracın yarışta daha iyi olmasını beklediğini söyledi.

Verstappen şöyle dedi: “Bugün ne kadar hızlı olacağımızı göreceğiz. Harika bir başlangıç pozisyonum yok ama umuyorum ki araç yarışta tempo olarak daha iyi olacak"

"McLaren pilotları çok hızlı görünüyor fakat onlara ayak uydurmaya çalışacağım."

"Son birkaç yarışta bu konuda sorunlar yaşadık ama bu sefer doğru ayarları seçtiğimizi düşünüyorum. Araç yarışta hızlı olmalı."