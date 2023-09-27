Norris: "Piastri bu yıl pek çok kişinin beklentisini aştı"
McLaren pilotu Lando Norris, Oscar Piastri'nin bu yılki performansıyla beklentileri aştığı görüşünde.
Oscar Piastri, tartışmalı bir ayrılık sürecinin ardından bu yıl Alpine'den McLaren'a geçiş yaptı ve geride kalan süreçte beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Son yıllarda piste çıkan en iyi çaylak olan Piastri, Japonya'da bu yılki ilk podyumunu da aldı. Sonuç olarak McLaren, kendisinin kontratını 2026 sonuna kadar uzattı.
Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris, genç sürücünün performansından övgüyle bahsetti.
Norris şöyle konuştu: "Oscar'ı yeni anlaşması için tebrik ediyorum! Formula 1'de uzun yıllar kalmanızı sağlayacak bir kontrat imzalamak her sürücü için iyidir."
"Oscar iyi bir performans sergiliyor ve kendisinden istenen her şeyi yapıyor, bence bu sezon pek çok kişinin beklentisini aştı."
"İşini mükemmel yapıyor. Onunla çalışmak eğlenceli ve takımımızın kaydettiği bu büyük ilerlemenin önemli bir parçası."
"Umarım bu ilerleme önümüzdeki yıllarda da devam eder."
Norris, McLaren'ın tutarlı bir araca sahip olduğuna inanmıyor.
"İleriye doğru birkaç adım atsak da henüz Red Bull'un seviyesine ulaştığımızı söyleyemeyiz."
"Mesela Mercedes bize kıyasla daha dengeli bir araca sahip. Bizim durumumuzda, pistten piste tablo bir taraftan diğerine değişebiliyor."
"İyi bir hafta sonunda çok iyi performans gösterebiliriz, özellikle de Silverstone'da öyleydi. Ancak genel olarak sezonun en iyi aracı sıralamasında Mercedes'in ikinci sırada olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada Ferrari ve ardından biz geliyoruz."
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