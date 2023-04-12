Norris: "Piastri beni son birkaç yılda yaptığımdan daha fazlasını yapmaya itiyor"

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Oscar Piastri şimdiye kadar McLaren ile sadece üç yarışa katıldı fakat bu, Lando Norris'in genç Avustralyalıyı eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile kıyaslayabilmesi için yeterli oldu.

Genç İngiliz pilot, Ricciardo takımda olduğu dönemde bu kadar çok çaba sarf etmek zorunda kalmadığını belirtti.

Norris, Avustralyalı pilotun bir sürücüde olması gereken tüm niteliklere de sahip olduğu görüşünde.

Norris, "İçtenlikle söylüyorum ki Oscar harika bir iş çıkarıyor."

"Kendimi daha yaşlı ve daha deneyimli hissetmek benim için çok garip! Baskı altında çok iyi ve bence bu onun sahip olduğu güçlü bir özellik."

"Oscar her zaman sakin, duygularını kontrol edebiliyor ve hızlı olmayı başarıyor. Bence bir sürücünün ihtiyacı olan tüm niteliklere sahip."

"Oscar beni zorluyor ve son birkaç yılda harcadığımdan daha fazla çaba harcamaya itiyor.

"Bu sadece benim için değil takım için de iyi bir şey."

"Melbourne'de harika bir yarış çıkardı ve zorlu bir hafta sonunun ardından puan aldı." dedi.