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Formula 1 / Son dakika

Norris performansıyla kendisini "yanılttığı için" mutlu

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Norris performansıyla kendisini "yanılttığı için" mutlu
Ekleyen:
, Editör
9 Ara 2019 20:06

Lando Norris, sezon öncesinde bu yıl ortaya koyduğu performansı göstermeyi beklemediğini, bu yüzden kendisinin dahi şaşırdığını söyledi.

Lando Norris, bu yıl McLaren'la ilk kez Formula 1'de mücadele etmeye başladı ve ortaya koyduğu güçlü performansla, dikkatleri üzerine çekti.

Genç Britanyalı, takım arkadaşı Carlos Sainz'a karşı 47 puan kaybetti ancak Belçika'da son turda yarış dışı kalması da dahil olmak üzere dayanıklılık sorunları nedeniyle önemli puanlar kaybetti.

Diğer tarafta genç sürücü, Sainz'ı sıralama turlarında 11'e 10 geçmeyi başardı.

Norris, sezon başında bu kadar güçlü olacağını düşünmediğini ve kendisini yanılttığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Hem kendi açımdan hem de takım açısından sezonun gidişatından oldukça memnundum. Sezona başlarken nasıl bir performans göstereceğimden pek emin değildim. Bu yüzden kendimi yanılttığım, iyi bir iş yaptığım ve hem kendime daha fazla güven verdiğim hem de bir sürücü olarak daha iyi hale geldiğim için mutluyum."

"Bu durumdan çok memnunum. Bazı iyi sonuçlar yakaladım. Hâlâ geliştirmem gereken çok fazla şey var ama genel olarak oldukça mutluyum."

Sezona nasıl şüphelerle başladığı sorusuna, "Yeterince iyi olup olmayacağımdı. McLaren'da, dört yıl boyunca Formula 1'de olan bir sürücüye karşı yeterince hızlı olup olmayacağımı bilmiyordum. Formula 1'de bu kadar iyi sürücülere karşı, her defasında iyi bir iş yapıp yapamayacağımı bilmiyordum. Sadece kendime pek inanmıyordum. Ama Avustralya ve Bahreyn'den sonra çok büyük bir güven kazandım." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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