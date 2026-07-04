Norris: “Performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız”

Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında ancak altıncı olabilen Lando Norris, seansın ardından McLaren’ın yaşadığı tempo kaybı konusunda oldukça sert ve net bir özeleştiri yaptı. 2026 kurallarına geçiş sürecinde geride kaldıklarını kabul eden Britanyalı pilot, zirveyle aralarındaki farkı şu sözlerle özetledi: "Geliştirmelerde biraz geride kaldığımızı zaten biliyorduk, bu yüzden artık bahane üretecek bir durum yok.

"Ancak liderlerin 0.7 ya da 0.8 saniye gerisinde kalmak bizim için gerçekten çok kötü bir performans. Bu tarz pistler tamamen aracın aerodinamik tasarımıyla alakalı.”

“Hem virajlarda zaman kaybediyoruz hem de düzlüklerde inanılmaz derecede geride kalıyoruz."

"Bu aracı ve dinamiklerini herkesten daha iyi anlayan iki takım, yani Ferrari ve Mercedes zaten şu an çok önde. İyi bir iş çıkaramadığımızı biliyoruz, fabrikadaki herkes çok sıkı çalışıyor ama rakipleri yakalamak için çok daha fazlasını yapmalıyız."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Gelecek yarışlar için planlanan güncellemeler var ancak sadece araç geliştirmek yetmez; herkesi gelişim hızında geride bırakmamız gerekiyor. Şu anki 0.8 saniyelik farkı kapatıp üzerine bir de 0.2 saniye öne geçmek zorundayız.”

“Bunlar zaman alacak şeyler ama takım da biliyor ki zaman bizim yanımızda değil. Aracı yavaş yavaş anlamak için önümüzde aylar yok; sorunu hemen çözmeli ve piste herkesten daha hızlı yeni parçalar getirmeliyiz. Şu an göstermemiz gereken seviye tam olarak bu.”

Norris, yarışta hasar tespitine odaklanacaklarını belirterek sprint yarışındaki üçüncülüğüne de atıfta bulundu: “Sıralama sonuçlarına baktığımda, sprint yarışında çıkardığım işe kendim bile şaşırıyorum.”

“Tek turda liderlerin 0.8 saniye gerisinde olan bir araçla bugün günün erken saatlerinde podyuma çıkabilmiş olmak gerçekten çılgıncaydı. Yarın için artık yapabileceğimiz bir şey yok, sadece performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız.”

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