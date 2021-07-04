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Norris, Perez'in "aptal atağını" savunmasının ardından ikinciliği kaçırdığı için üzgün

Çeviren:
Can Çarpıcı

Lando Norris, Sergio Perez'in "aptal atağını" savunmasının ardından aldığı 5 saniye zaman cezası yüzünden ikinci sırayı kaçırdığı için üzgün.

Norris, Perez'in "aptal atağını" savunmasının ardından ikinciliği kaçırdığı için üzgün

Norris, Avusturya Grand Prix'sine kariyerinin en iyi grid pozisyonu olan 2. sıradan başlamış ancak daha 4. turda Perez'i pist dışına ittiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası almıştı.

Perez, yarışın ilk turunda Esteban Ocon'un yarışa veda etmesi nedeniyle piste giren güvenlik aracının 4. turda yeniden içeri girmesinin ardından Norris'i geçmeye çalıştı. 

Dördüncü virajda, Norris'in dışarısındaki çizgiyi kullanarak atak yapmayı tercih eden Meksikalı pilot, virajın çıkışında Norris'le yakınlaştı ve çakıl havuzuna taştı. 

Çakıl havuzuna taşan Perez, yavaşlamak zorunda kaldı ve pozisyonlar kaybetti. 

Norris'in yarış mühendisi ona "başka bir pilotu pist dışına ittiği" gerekçesiyle 5 saniyelik bir zaman cezası aldığını söylediğinde, Norris buna şaşırmıştı ve "Adam dışarı çizgiyi kullanarak ne bekliyordu ki?" demişti. 

Norris, Lewis Hamilton'ı 20 tur kadar arkasında tutmayı başarabildi ancak sonrasında 4. virajda 7 kez dünya şampiyonu tarafından geçildi.

İngiliz pilot, pit stoplarda cezasını çekmesinin ardından 3. sırayı da Valtteri Bottas'a kaptırdı. 

Ancak bitime 19 tur kala Norris, aracının arkasına aldığı hasarla birlikte aracın arka tarafında yere basma gücü kaybeden Hamilton'ı arkasında bıraktı ve damalı bayrağı Bottas'ın sadece 2 saniye arkasında 3. sırada gördü. 

Bu sonuç, McLaren pilotunun kariyerinde 4. kez podyuma çıkacağı anlamına gelse de Norris, yarışın başında aldığı cezadan dolayı 2. sırayı kaçırmalarından dolayı sinirliydi. 

Konu hakkında konuşan Norris, şunları söyledi: "Bu heyecan vericiydi ama hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü ikinci sırada olmalıydık."

"Bence yarışın başında yaşananlar sadece yarışmanın bir parçasıydı. Benim dışarımdan geçmeye çalıştı ki bu aptalcaydı ve kendisi pistten taştı. Ben onu itmedim bile, yani bilmiyorum."

"Sinirliyim ancak aynı zamanda 3. sırayla mutluyum, tempomuz gayet iyiydi."

Yarışın son bölümünde Hamilton'ı geçmesinin ardından Norris'den Bottas'a da atak yapmaya çalışması istenmişti. 

Norris, kirli havada kaldığından Mercedes pilotunu yakalamanın çok zor olduğunu belirtti ve devam etti: "Bence çok iyi bir tempomuz vardı, onu kirli hava da bile takip edebiliyordum. Ancak DRS mesafesine girebilecek kadar takip edemedim."

"Bottas'a 1 saniye kadar yaklaştığımda çok zorlanmaya başladım."

"Oralarda olabileceğimizi ve onlarla yarışabileceğimizi bilmek güzel, muhtemelen son birkaç senedir Mercedes ve Red Bull'a gerçekten yarışabildiğimiz ilk yarıştı."

"Umuyorum ki gelecek yarışlarda da bunu devam ettirebiliriz."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

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