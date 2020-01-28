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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Pek çok insanın düşündüğünden daha fazla çalışıyorum"

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Norris: "Pek çok insanın düşündüğünden daha fazla çalışıyorum"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Oca 2020 05:58

Lando Norris, Formula 1'de başarılı olabilmek için yaptığı hazırlıkların, insanların düşündüğünden daha fazla olduğunu söyledi.

McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris, geçen sezon birlikte çalışmaya başladılar ve bu ikili gridin en iyi anlaşan ikilisi görüntüsündeydi.

Bununla birlikte genç sürücü rahat tavrıyla dikkatleri çekse de, arka planda çok çalıştığını ve aynı zamanda Sainz'la çok iyi anlaştıklarını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan genç pilot, "Carlos'la genellikle iyi geçiniyoruz ve birlikte çok eğleniyoruz. İkimiz de buradayız çünkü Formula 1'de yarışmayı seviyoruz, ama aynı zamanda hayatın ve F1 dışındaki şeylerin de tadını çıkarmak istiyoruz."

"Elbette rekabet kaçınılmaz. Sonuçta bu, yarışın bir parçası. Birbirimizi yenmek için çabalıyoruz ve bunu yapmak istiyoruz."

"Ama biliyoruz ki geçen yıl birlikte çalışmasaydık, takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alamazdık. Carlos'un daha iyi sonuçlar almasına yardım ettiğim zamanlar oldu ve onun da benim daha fazla puan almama yardım ettiği zamanlar da vardı."

"Gelecekte rekabet artarsa, daha iyi ya da daha kötü olup olmayacağımızı bilmiyorum. Ama bunun gibi şeyler her zaman değişiyor.  Formula 1'deki insanlar her zaman eğlenmiyor. Bazı sürücüler eğleniyor, ama bazı diğer sürücüler eğlenmiyor. Sanki hayatlarının en kötü zamanını yaşıyorlarmış gibiler ve F1 aracı sürmek onların istediği son şey gibi görünüyor."

"Dışarıdan bakıldığında yeterince çalışmıyor gibi görünüyorum, ama çalışıyorum. Padokta komik bir şey olduğunda, insanlar bunu görüyor ve hemen 'diğer sürücüler eğlenmiyor, o bunu yapmak yerine çalışmalı' gibi şeyler söylüyor."

"Ama çok çalışıyorum ve takımın daha iyi performans göstermesini sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Yarışlar kazanmak istiyorum. Ama sadece bir hayatınız var, onu da dolu dolu yaşamalısınız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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