Norris: "Pedal kamerası, daha iyi görüntü sağlayabilirdi"

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Formula 1'de en son pedal kamerası, 2000 Belçika GP'de Pedro De la Rosa'nın kullandığı Arrows'un kokpitine yerleştirilmişti.

O kullanımda kamera pedalların üstüne, yan tarafa yerleştirilmişti. Bu sayede De la Rosa'nın ayak hareketleri açık bir şekilde görüntülenebiliyordu.

Silverstone'da ise pedal kamerası, direksiyon kolonunun yanındaki ayak boşluğunun yerleştirildi ve pedalların arkasını gösterdi.

Kendi aracından çekilen görüntüleri izleyen Norris, modern F1 araçlarında ayakla kullanılan debriyaj pedalı olmadığı için, görüntülerin pek bir şey göstermediğini söyledi.

Norris, "Sanırım içeride debriyaj çalışması olmadığı için her halükarda daha basit ve düz görünecekti."

"Gerçek bu. Debriyajla sürüş yapmak, topu ve ayak ucuyla pedallara basmak... 2014 Ginetta'da bunu çok yapmıştım."

"O şekilde çok fazla şey olduğunu hissediyorsunuz. Onları yapmak gerçekten kolay değil ve aynı zamanda oldukça eğlenceli. Şimdi ise daha basit. Sadece gaz ve fren var." dedi.

Norris, pedalların yukarıdan görüntülenmesinin daha iyi olacağı konusunda hemfikir.

Norris, "Diğer tarafa koyulması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda görebildiğiniz en iyi şey, açısı nedeniyle pedalların bir miktar hareketi."

"Yani pedalın ne kadar itildiği gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Diğer tarafta olsaydı, bunu önden görürdünüz ve pedalların hareketini göremezdiniz."

"Ancak ne hakkında konuştuğunuzu biliyorum çünkü bugünkü video ile kıyaslanan eski videoyu gördüm. O zaman neredeyse şimdi olduğundan daha ham görünüyordu." dedi.

Norris her ne kadar kameranın pozisyonunun iyi olmadığını söylese de, kokpit içerisinde o kamerayı koymak için pek boşluk olmadığını kabul ediyor.

Norris, "Yani, her şeyi görüntülemek için biraz daha iyi bir pozisyon olabileceğinden eminim. Ancak orada çok fazla alan yok."

"Bu yüzden kamerayı yerleştirmek gibi şeyler pek kolay değildi. Ama belki biraz daha uzağa koyabilirler miydi?"

"Çok uzakta ya da hemen önünde olmasındansa biraz daha yan tarafta olsaydı, bu durumda daha fazla açıyla daha iyi görüş olabilirdi. Bu durumda pedal hareketlerini daha fazla görebilirdik. Belki bunu deneyebilirler." dedi.