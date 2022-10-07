Norris: "Pazar gününe lastik saklamak istedik"

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McLaren, ıslak zemindeki cuma antrenmanlarında yeni set lastik kullanmamayı tercih ederken, performans olarak geride kaldı.

Günün ardından konuşan Lando Norris, bunun sebebini şöyle açıkladı: "Bugün koşullar oldukça zorlayıcı olsa da attığımız turlar faydalı oldu."

"Pazar günü yağmur ihtimali oldukça yüksek olduğu için bugün çok fazla yağmur lastiği kullanmak istemedim ve bugün bu lastikler ilk birkaç turun ardından büyük hız kaybediyordu."

"Ancak pazar günü için iyi şekilde hazırlandık, hem geçiş lastikleri hem de yoğun yağmur lastiklerinin davranışını gayet iyi anladık. Eğer çalışmaya devam etseydik birkaç set daha harcamak zorunda kalacaktık, ancak bunu yapmak istemedik. Onları yarışa saklamak daha iyiydi."

"Bu pistin Singapur pistine hiç benzemediği, farklı özelliklere ve konfigürasyona sahip olduğu, dolayısıyla da hız seviyesinin farklı olduğu çok açık."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Hızımız hakkında herhangi bir sonuca varmak zor, çünkü şu ana kadar sadece yağmurlu koşullarda çalıştık. Pist kuru olsaydı, tablo muhtemelen farklı olurdu."

"Ancak bugün çok fazla zorluk yaşadık. Pek çok sorunumuz var ancak bir tanesi önemli ve eğer bunu çözebilirsek, büyük bir adım atabiliriz." dedi.

Hız olarak nerede olduğu sorusuna Norris, "Bence bu konuda biraz zorlanıyoruz, bu yüzden gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var."

"Ancak yarın kuru zeminde geçecek. Bu yüzden 3. antrenmanda çok çalışacağız ve kendimizi hem sıralama turları hem de yarış için iyi bir noktaya getirmeye odaklanacağız." dedi.