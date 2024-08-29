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Formula 1 İtalya GP

Norris: "Pazar günleri bir şeyler içmekte zorlansam bile baskıyı yönetmeyi öğrendim"

Lando Norris, 'Pazar günleri zar zor bir şeyler yiyip içebildiğini' fakat ön tarafta yarışma baskısına yavaş yavaş ayak uydurduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yıllarca orta gruptan yarışan Norris, McLaren'ın kaydettiği büyük ilerleme sayesinde ön bölüme geldi ve bu yıl iki galibiyet aldı.

Artık şampiyonluk için yarışan Norris, yeni durum ve kendisiyle ilgili beklentiler nedeniyle ekstra baskı hissetmediğini ancak durumun zaman zaman zorlaştığını söyledi.

Norris şöyle dedi: “Her zaman baskı var. Sıralama turlarında ve yarışlarda hâlâ çok gerginim, hâlâ  aynı şekilde heyecanlıyım."

“Pazar günleri neredeyse hiçbir şey yemiyorum. Pazar günleri sinir ve baskı yüzünden bir şey içmekte bile zorlanıyorum."

“Bence bu sadece bunu nasıl olumlu bir şeye çevirdiğinizle ilgili. Bunun sizi kötü bir şekilde etkilemesine izin vermeyip,  doğru şeylere odaklanmanızı sağlayacak şekilde kullanmalısınız."

“Herhangi bir sıralama turuna katıldığında, dışarı çıkıp işi tamamlamanız gerektiğinde, her seferinde heyecanlanıyorsunuz çünkü çok fazla sinir, çok fazla baskı var.  Eğer bir metre geç fren yaparsanız ya da yanlış zamanda dönerseniz oyun biter."

“Fakat aynı zamanda inanılmaz bir duygu da yaşıyorsunuz. Diğer çoğu spor dalında bunu deneyimleyebileceğinizi sanmıyorum. Elbette hâlâ gerginim ve muhtemelen sonsuza kadar da gergin olacağım.”

Race winner Lando Norris, McLaren celebrate with the team

Race winner Lando Norris, McLaren celebrate with the team

Fotoğraf: Erik Junius

Norris, F1'deki ilk birkaç sezonunda en çok sinirleriyle başa çıkmakta zorlandığını fakat son yıllarda durumu kontrol altına aldığı görüşünde.

“Formula 1'e başladığımda bu konuda çok zorlandığım için, bununla nasıl başa çıkacağımı oldukça iyi öğrendiğimi hissediyorum."

“Bu da bana  Max ile başa baş şampiyonluk mücadelesi vermesem de, daha fazla soruya karşılaştığım ya da her hafta sonu performans gösterme baskısıyla uğraştığım zamanlarda yardımcı oldu."

“Artık geçmişte bununla biraz mücadele ettiğim için, şimdi bununla çok daha iyi bir şekilde başa çıkabildiğimi hissediyorum. Bu nedenle çok fazla etkisi olmuyor."

“Sadece dışarı çıkıp sürüş yapmam gerektiği ve yapabileceğim tek şeyin bu olduğu, tüm bu dış etkenleri düşünmemem gerektiği konusunda rahatım."

“Şu anda galibiyetler ve şampiyonluk için savaşıyorum, fakat normal bir hafta sonu gibi hissediyorum.”

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