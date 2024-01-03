Norris: "Özeleştiri, 2023'teki en iyi F1 yarışlarımdan bazılarını getirdi"
McLaren pilotu Lando Norris, son derece özeleştirel olmasının 2023'teki en iyi Formula 1 yarış performanslarından bazılarına yol açtığını ve en iyi sonuçlarından bazılarının sıralama turlarındaki hataların ardından geldiğini söylüyor.
Norris 2023 pilotlar Şampiyonasında altıncı olarak F1 kariyerindeki en iyi şampiyona derecesini yedi kez podyuma çıkarak elde etti.
Ancak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin, Katar Grand Prix sprint yarışında dünya Åampiyonu Max Verstappen'i geçerek kazanmasının ardından, sprint yarışları dahil 28 yarıştan Red Bull dışındaki iki galibiyetten birini aldı.
Norris, sıralama hataları olmasaydı 'iki pole pozisyonu ve potansiyel olarak iki zafer için mücadele edebileceğini' düşünüyor. Meksika'da sıralamalarda yaptığı hatanın ardından yarışa 19. başlayıp beşincilikle bitirdiği inanılmaz bir yükselişe sahne olan bir yarış geçirmişti.
İngiliz pilot ayrıca sıralama turunun son bölümünde yaptığı hata nedeniyle Abu Dabi GP'sinde pol pozisyonu elde etme şansını da kaybetti.
Norris, 2023'teki en yüksek profilli hatalarından sonra, Katar GP sıralamalarında yaptığı pist limiti ihlalinden sonra takım telsizinden 'Bazen çok berbat oluyorum' diyerek özeleştiri yapmıştı.
Abu Dabi'de McLaren takım patronu Andrea Stella, "kendi performansını ele alma şekli bence dikkate değer. Çünkü kendine karşı çok sert davranıyor." dedi.
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren, talks to the media
Ancak Norris'in kendisi şöyle düşünüyor: "Her ne kadar cumartesi günleri kendime kızsam ve insanlar 'kendini hırpalamamalısın' gibi şeyler söylese de, en iyi performanslarımın çoğu ertesi gün ortaya çıktı."
Autosport'a verdiği özel röportajda Norris, "Ertesi gün araç sürmeye gittiğimde bu beni etkilemiyor, çünkğ ben 'oh hala cumartesi'yi berbat ettim' diyorum."
"Ben öyle söylüyorum diye öyle olacak diye bir şey yok. Bence pek çok insanın bu konuda farklı görüşleri var. Ama ben hep böyle oldum."
"Kartingden beri hep böyleyim. Bu şekilde yetiştirildim ve bugün olduğum sürücü olma yolunda bu şekilde geliştim."
"Sadece iyi bir iş çıkarmaya ve takım için bir şeyler yapmaya önem verdiğim için çoğu zaman çok sinirli ve üzgün oluyorum. Ama zaman zaman belki de en iyi seçenek bu olmuyordur."
"Bu yuzden bunu yapıyorum, bilerek yaptığım bir şey değil. En iyi çalıştığım yol bu olduğu için. Kendimi en iyi bu şekilde toparlayabiliyorum."
"Bu nedenle, iyi ya da kötü bir iş yaptığımı düşündüğümde her zaman çok dürüst oldum." dedi.
Ayrıca 2023'teki genel performansıyla ilgili olarak Norris, "Üzerinde çalışmam gereken yerler olduğu ve her zaman yapmam gerektiği kadarını yapmadığım yerler olduğu açıktı."
"Ama aynı zamanda, bir kez böyle bir şey olduğunda, ertesi gün bunun üstesinden nasıl geldim?"
"Bu da genellikle cumartesi günkü hayal kırıklıkları ve cumartesi gününü telafi etmekti. Sanırım ben de tam olarak bunu yaptım."
"Zamanımın %95'i, kabul etmekten her zaman mutluluk duyduğum ve her zaman söylediğim hataları yaptığımda bile, ertesi gün nasıl toparlanacağım ve pazar günü 'tamam, bu pozisyonda başlıyorum, buradan en iyi işimi nasıl yapabilirim' gibi net bir zihniyetle nasıl hatamdan geri dmneceimi düşünmek oluyor."
"Ve bence tüm bu yarışlar gerçekten de... aslında benim en iyi yarışlarımdan bazılarıydı!" dedi.
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