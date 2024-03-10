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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Norris: "Oynadığımız kumar tutmadı"

McLaren pilotu Lando Norris, yarışta oynadıkları lastik kumarının tutmaması nedeniyle pişmanlık duymuyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL30

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL30

Shameem Fahath

Lance Stroll'ün sebep olduğu güvenlik aracı periyodunda pite girmeyen Lando Norris, yeni bir güvenlik aracı bekleyerek avantaj kaznamaya çalıştı.

O güvenlik aracı gelmeyince Norris de pite girdi ve yarışı sekizinci bitirdi.

Yarıştan sonra konuşan İngiliz pilot şöyle konuştu: "Genel olarak oldukça iyi bir yarış çıkardık."

"Strateji sayesinde bir şeyler yapmaya çalıştık ama sonuçta pek işe yaramadı. Yine de kötü bir deneme değildi ve o an için doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum."

"Araç bugün gayet normal bir tempoya sahipti ve belki birkaç puan kaçırmış olsak da elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum."

"Bazı riskler aldık ve bu yaklaşımlar bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Bugün işe yaramadı."

"Ancak yine de memnunum çünkü bazı olumlu işaretler gördük. Şimdi bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz!"

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, stratejilerinden rahatsız değil.

"Orta hamurla uzun bir bölüm atarak ve Güvenlik Aracı ya da başka bir şey olmasını umarak biraz kumar oynadık."

"Diğer herkesle birlikte başlangıçta pite girebilirdik ama biraz farklı bir şey denemek istedik. Sonuçta işe yarayabilirdi."

"Sonuçta yaramadı fakat mutluyum, aracın performansı iyiydi."

"Benim açımdan birkaç puan kaçırdık ama seçtiğimiz stratejiyle yapabileceğimizi yaptık, bu yüzden mutluyum."

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