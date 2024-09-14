Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"

Lando Norris, sarı bayrak karmaşasının Q1’de elenmesine yol açmasının ardından Pazar günkü Azerbaycan Grand Prix'sinde iyi bir sonuç elde edebileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Norris, Esteban Ocon’un Alpine aracıyla yaşadığı bir olayın ardından sallanan sarı bayraklar nedeniyle son turunda hızını düşürmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak sarı bayraklar tam da McLaren pilotu 16. viraja geldiğinde kaldırılmış görünüyordu. Bu karışıklık, Norris’in Q2’ye geçmesine engel oldu ve yarış mühendisi Will Joseph, telsizden özür diledi.

Hayal kırıklığı yaşayan Norris, Azerbaycan Grand Prix’sinin genellikle sürprizlere yol açabileceği kendisine hatırlatıldığında yarış için hâlâ umutlu olduğunu söyledi:

“Öyle ummak zorundayım, değil mi?”

“Araç iyiydi, herkes ikinci turlarını attı ve ben atamadım, bu yüzden sadece şanssızlık oldu."

“Olan oldu ama önümüzde uzun bir yarış var, elimizde iyi lastiklerimiz var, bu yüzden umutlu olmaya çalışacağız ve yarın ne yapabileceğimize bakacağız."

“Dürüst olmak gerekirse bunu yarışı düşünmüyorum, bu gece bunun için var ama yine de iyi bir sonuç alabileceğimiz konusunda umutluyum.”

“Araç hızlı, sanırım attığım turda kolayca ikinci olabilirdim, biraz sinir bozucu ama yapabileceğim bir şey yok.”

Dünya şampiyonası lideri Max Verstappen'le arasındaki 62 puanlık farkı kapatmaya çalışan Norris'in Q1’de elenmesi, McLaren'ın bu sezon her yarışta her iki aracını da Q3'e sokma konusundaki %100'lük rekorunu sona erdirdi ve şampiyonluk iddialarını zayıflattı.

Bu, Norris'in geçen yılki Las Vegas Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Q1'de elenmesi anlamına geliyor. Pazar günü yarışa normal pozisyonunun çok gerisinde başlayacak.

McLaren, Bakü'deki yarış hafta sonuna girerken, Norris'i şampiyonluk mücadelesinde desteklemek amacıyla Papaya Kuralları’nı revize ettiğini açıklamıştı.

Ancak ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri'nin Norris’e yardım edecek kadar yakın olup olmayacağı belirsiz ve Norris, takım arkadaşından destek beklemenin “aptalca” olacağını ifade etti.