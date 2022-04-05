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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Norris: "Önümüzde daha uzun bir yol var"

McLaren pilotu Lando Norris, son yarış Suudi Arabistan'da altıncı olsa da, önünde gidilecek daha uzun bir yol olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris: "Önümüzde daha uzun bir yol var"
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McLaren, yaşadığı sorunlar ve yere basma gücü eksikliği nedeniyle 2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı.

Buna karşılık Lando Norris, MCL36'ya daha iyi uyan Suudi Arabistan'da yedinciliğe kadar çıkarak, takıma bu yılki ilk puanlarını getirdi.

Bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP öncesi konuşan Norris, yarış için heyecanlı olduğunu ancak sorunların tamamen çözülmesi için zaman gerektiğini belirtti.

McLaren pilotu, "Yeni aracımla Melbourne'de piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Avustralya'da en son üç yıl önce yarıştık ve o zamandan beri pist çok değişti. Ne kadar ilerleme kaydedebileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Formula 1'deki ilk yarışıma 2019 yılında burada çıktığım için Melbourne yarışı benim için her zaman çok özel oldu."

"O zamandan beri pandemi nedeniyle Albert Park'ta hiç yarışamadık ama simülatörde, piste alışmak ve değişikliklere uyum sağlamak için çok çaba gösterdim."

"Cidde'deki yarış bazı adımlar attığımızı gösterdi ancak önümüzde gidilecek daha çok uzun bir yol var. Kazanılan puanlar takımın ortaya koyduğu çaba için güzel bir ödüldü. Bir takım olarak aracı geliştirmek ve daha fazla performans kazanmak için çok çalışıyoruz." dedi.

Ricciardo ise McLaren'la ilk kez kendi ülkesinde yarışacak.

Avustralyalı pilot, "Evimde olmak güzel! Melbourne'e döndüğüm için için mutluyum."

"Suudi Arabistan'daki yarıştan sonra Perth'e geldim ve şimdi kendimi hem dinlenmiş hem de sezonunun en sevdiğim hafta sonlarından biri için hazır hissediyorum. Ayrıca hızlı görünen yeni pist düzenini denemek için de sabırsızlanıyorum."

"Cidde yarışının bitiş şekli benim için üzücüydü ancak sıkı çalışmanın meyvelerini almaya başlamak cesaret verici. Geçen hafta sonu pek çok olumlu şey vardı ve artık araçta kendimi daha rahat hissediyorum."

"Hâlâ yapılacak çok fazla şey var ve elimizdeki göreve odaklanmış durumdayız. Takım piste geri dönecek ve tüm gücüyle savaşacak." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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