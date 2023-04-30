Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"

McLaren, sezona kötü başlamış olsa da Avustralya GP'de oldukça iyi puanlar elde etti ve bugün de 2 puan aldı.

Woking merkezli takım, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

Yarışı 9. sırada bitiren Norris, puan almalarından memnun olduğunu ancak aracın Bakü pistinde iyi bir performans gösteremediğini söyledi.

Britanyalı pilot, "Gerçekten memnunum."

"Ancak sahip olduğumuz düzlük hızıyla geçiş yapmak neredeyse imkansız. DRS bölgesinin geçen yıla kıyasla bu kadar kısa olması da iyi olmadı. Ama evet, yani söyleyecek çok şey yok."

"Önümdeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım ama bu lastikleri çok fazla zorlamama sebep oldu çünkü onlarla aynı seviyede değiliz."

"Tur zamanlarımıza bakarsanız, attığımız adımlar muhtemelen burada bize çok fazla yardımcı olmadı."

"Belki Miami pistinde orta hızdaki virajlarda daha büyük kazanımlar elde edebiliriz, ama şimdilik bu kadar. İleriye doğru küçük bir adım attık, bu daha çok farklı bir felsefeye sahip olmak gibi bir şey. Ama gelecekte daha büyük kazanımlar elde edeceğimizden eminim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, takımın elinden geleni yaptığını söyledi ve sezonun başına kıyasla ekibin daha iyimser olduğuna dikkat çekti.

"Şu anda nerede olduğumuz önemli değil, biz sadece kazanmak istiyoruz."

"Hız açısından zirveden 1.5 saniye geride olduğumuzun farkındayız. Eğer 1.5 saniye gerideyseniz 4. ya da 20. sırada olmanız fark yaratmaz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Bu durum bende hayal kırıklığı yaratmıyor, ben sadece aracı sürüyorum ve bir sonraki güncellemeye odaklanıyorum."

"Sezon başına kıyasla çocuklar ve fabrikadaki herkes daha mutlu, daha iyimser olduğunu söyleyebilirim."

"Bunu geçmişte de zaman zaman söylediğimizi ve bunun biraz tekrar eden bir oyun olduğunu biliyorum ama yeni yapı ve sahip olduğumuz bazı yeni insanlarla birlikte herkesin yeni şeyler denemek ve daha büyük adımlar atmak konusunda biraz daha özgür ve istekli olduğuna dair inancım daha da arttı."

"Dolayısıyla, bu hafta sonundan daha iyi ve kesinlikle daha büyük adımlar gibi görünen şeyler yolda."