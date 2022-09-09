Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"

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Lando Norris, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında güçlü performans gösterdi ve ikinci seansındaki güçlü turlarıyla günü dördüncü kapattı. Diğer tarafta Daniel Ricciardo, ikinci seansta ilk ona dahi giremedi.

Norris günün ardından verdiği demeçte çok iyimser görünmedi.

"Bizim için makul bir gündü. İyi bir ilerleme kaydettik ve mevcut durumdan oldukça memnunum. Yine de hâlâ olmamız gereken yerde değiliz."

"Şu anda Q3'e güvenle kalmamızı sağlayacak kadar rekabetçi olduğumuzu düşünmüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Çok sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz birkaç haftadan öğrendiklerimiz sayesinde bugün bazı şeyleri daha iyi anladığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi henüz olmamız gereken yerde değiliz."

"Bu gece birkaç ayar değişikliği yaparak, biraz çalışarak ve farklı çözümler deneyerek ileriye doğru küçük bir adım atabileceğimizi ve bunun da yarın iyi bir konumda olmamıza yardım edeceğini düşünüyorum."

Ricciardo ise Norris'in performansından cesaret aldı.

"Bu pist çok benzersiz ve burada geldiğinizde ne bekleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bence sabah nispeten iyi geçti. Öğleden sonra için birkaç değişiklik yaptık ve iki araçta birkaç farklı şey denedik."

"Lando'nun öğleden sonraki performansı oldukça iyi görünüyordu, bu yüzden durum cesaret verici."

"Şimdi bu ayarlardan bazı şeyler öğrenmeye çalışacağız. Benim öğleden sonraki seansım ortalama geçti ama onun temposu beni cesaretlendirdi."

"Bundan ötürü yarını sabırsızlıkla bekliyorum."