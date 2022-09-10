Norris: "Olabilecek en iyi sonucu aldık"

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Lando Norris, McLaren için inişler ve çıkışlarla geçen sıralama turlarını yedinci bitirdi ve grid cezaları sayesinde yarışa ikinci çizgiden başlayacak.

Genel olarak elinden geleni yaptığını söyleyen Norris, şöyle konuştu: "Bugünden çok mutluyum. Çok tatmin oldum. Bence elde edebileceğimizin en iyi sonucu aldık."

"Mercedes'in önünde olmaya çok yakındık ama sonunda biraz geride kaldık. Yine de çok fazla geride kalmamak iyi bir haber."

"Yarın birkaç kişinin grid cezası var, bu da daha iyi pozisyonlardan başlamamızı sağlıyor. Umarım bundan faydalanabilir, temiz bir yarış çıkarabilir ve iyi puanlar alabiliriz."

Daniel Ricciardo son döneme kıyasla iyi bir sıralama turları geçirdi ve sekizinci oldu.

Son döneme göre daha mutlu görünen Avustralyalı pilot, "Üçüncü bölüme kaldığım için gerçekten çok memnunum. Tekrar ilk ona girmek harika, çok uzun zaman oldu."

"Q3 kesinlikle zordu, birkaç ondalık daha bulmaya çalışıyordum. Aracın limitlerini hissetmek ve virajda ne olacağını bilmek benim için hâlâ çok zor ama hem Q1 hem de Q2'den çok memnundum, sanırım bazı iyi turlar attım."

"Yarın cezalar nedeniyle birkaç sıra yukarıdan başlayacağız ve genel olarak her şeyi bir araya getirmemizden ötürü mutluyum."

"Araçta bazı iyi değişiklikler yaptığımızı düşünüyorum, umarım yarışta hızlı olabiliriz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images