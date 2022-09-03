Norris: "Olabilecek en iyi noktadan başlıyoruz"
McLaren pilotu Lando Norris, öndeki üç takımın hızı göz önüne alındığında yedincilikten memnun olduğunu söyledi.
McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarının tüm bölümlerinde ilk yediye girerken, pazar günkü yarışa yedinci sıradan başlama hakkı elde etti.
Üç büyük takım pilotları ilk altı sıranın sahibi olduğu için Norris, bir bakıma orta grupta pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan Norris, "İyi bir gündü. Yedinci sırayı aldığım için mutluyum."
"Yarıştan en iyi şekilde faydalanmak adına kendimizi en iyi pozisyona soktuk ve önümüzdeki araçlar düşünüldüğünde bundan daha fazlası mümkün olmazdı."
"Yarın iyi puanlar almak için iyi bir şansımız var ve hedefimiz de tam olarak bu olacak." dedi.
Daniel Ricciardo ise 17. oldu ve ilk bölümde elendi.
Avustralyalı pilot, "İlk bölümde elendiğim için gerçekten hayal kırıklığına uğradım. İkinci bölüme kalabileceğimden emindim ama beklediğimden daha zor geçti."
"Son turunda şanssızdım çünkü son virajda öndeki araç bize bir tür çakıl fırlattı ve kaymaya başladım. Bu yüzden de yaklaşık 0.3 saniye kaybettim."
"Bu da bize pahalıya patladı çünkü daha fazla zaman bulabilirdik ve ikinci bölüme kalabilirdik."
"Yani oldukça şanssız ve sinir bozucu bir andı. Yarınki yarış zor olacak fakat elimizden geleni yapacağız." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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