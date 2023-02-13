Norris: "Okulda değiliz, istediğimizi söyleyebilir ve yapabiliriz"

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Kış arasında tartışmalı bir kural değişikliğine giden FIA, sürücülerin siyasi, dini ve kişisel yorumlar yapmasını federasyon onayına tabi tuttu. Bu, başta F1 olmak üzere tüm serileri kapsayan bir kural.

Sosyal medyada ciddi şekilde eleştirilen kural, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve Red Bull takım patronu Christian Horner gibi isimlerin tepkilerine ve pilotların suskun kaldığı takdirde gridin bir "robot yığınına" dönüşeceğine yönelik endişelere yol açtı.

Elbette bu duruma birçok pilot da tepki gösterdi; bunlardan biri de Sebastian Vettel'in attığı adımların ardından birçok konuda farkındalık yaratmaya çalışan Lando Norris.

Pazartesi günü MCL60'ın lansmanında konuşan Norris,"Yapmak istediğiniz, söylemek isteyeceğiniz şeyler olacak ancak belki de izin almayacaksınız."

"Biraz baskı olduğunu ve federasyonun geri adım atması için yeterince şey söylendiğini hissediyorum."

"F1 nelerin kabul edilebilir olduğunu ve sürücüler olarak neleri yapabileceğimizi açıkça belirtti, ben de bunun arkasındayım. Ne istediğimizi ve neye inandığımızı söyleyebilmeliyiz.

"Burası bir okul değil, her şeyi sormamamız, 'bunu yapabilir miyiz' demememiz gerek. Bilinçli kararlar alabilecek kadar büyüdük. Belki bazen hepimiz aptalca kararlar alabiliyoruz, ama hayatta böyle şeyler de oluyor." dedi.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Konuşma yasağının F1 sürücülerinin olumlu bir etki yaratmak için sahip oldukları platformu zayıflatacağının da altını çizen Norris, sadece insanlara yardımcı olmak istediğini söylüyor.

Norris, "Konuşuyoruz, çünkü etkilemek, yönlendirmek ve yardımcı olmak istediğimiz çok sayıda hayranımız, milyonlarca izleyicimiz var."

"İstediğimizi söyleyebilmeli ve yapabilmeliyiz. İnsanları tanımlayan, bizi insan yapan şey budur."

"Biz sadece dünyadaki insanlara yardım etmeye ve tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz ve bunu yapmamıza izin verilmemesi için hiçbir neden yok." dedi.