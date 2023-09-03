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Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında Esteban Ocon ile yaşadığı olaya açıklık getirdi.

Altay Gök
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Lando Norris, McLaren MCL60

Sıralama turlarının ilk bölümünde Ocon ile karşı karşıya gelen Norris, son sektörün girişindeki Ascari şikanında rakibinin gerisinde kaldı.

Parabolica'da hızlı tura başlamak için yeniden Ocon'u geçen Norris, tur bittikten sonra radyodan "Alpine'in yaptığı gerçekten tehlikeliydi, haberiniz olsun" şeklinde şikayette bulundu.

Sıralama turlarından sonra neden bu duruma sinirlendiği sorulan Norris, taban tur zamanına uymak için gaza basması gerektiğini, bu yüzden Ocon'u tekrar geçtiğini söyledi.

Cumartesi sabahı hava koridoru trafiğini engellemek için bir kural güncellemesi yapan yarış direktörü Niels Wittich, 1.41 taban tur zamanı belirlemiş ve bu derecenin altında kalanlara ceza geleceğini belirtmişti.

Norris, "Yeni kural bizlere epey yardımcı oldu, ancak bazı şeylerin daha da kötüye gitmesine yol açtı. Kendimizi bazı tatsız durumların içinde bulduk."

"Esteban ile olanlara bakalım, kendisi beni tur içinde geride bırakmıştı, sanırım piste çıkış turundaydı."

"Ancak bu esnada taban tur zamanımın gerisindeydim ve gaza basmam gerekiyordu, bu yüzden onu geçmem gerekti."

"Esteban'ın taban tur zamanı anlamında bir sıkıntısı yoktu, bana göre daha yavaş gitme imkanına sahipti, bu yüzden beni geçmeyi göze aldı. Ancak karşı atak yapmak zorundaydım, aksi takdirde taban tur zamanını yakalayamayacaktım." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Norris'in demecine karşılık veren Ocon ise herhangi bir tehlike yaratmadığı konusunda ısrar etmekte.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Taban tur zamanı uygulaması nedeniyle herkes birbirine çok daha yakın gitmek zorunda."

"Sanırım [Norris] muhtemelen tur zamanını yakalamaya çalışıyordu, bu yüzden öne geçmek zorunda kaldı. Benim ise bir sıkıntım yoktu."

"Neyse ki durumu oldukça iyi idare ettik, herhangi bir sorun yaşamadık. Herhangi bir tehlikeye yol açtığımı düşünmüyorum."

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