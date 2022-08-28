Norris: "Normal şartlar altında yedinci olabilirdim"

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Lando Norris, pazar günkü yarış için grid cezası almıştı, bu yüzden de sıralama turlarının son bölümünde çok fazla zorlamamayı seçti.

Norris, "Mümkün olan en iyi seviyeye ulaştığımız için bugünden oldukça memnunum. Son bölümde tamamen zorlamadım. Eğer yeni bir lastik seti takmış olsaydım muhtemelen yedinci zamanı alabilirdim. Ancak önceliğimiz yarış stratejisiydi."

"Hız hakkında konuşurken, henüz olmak istediğimiz yerde olmadığımız ortada. Yarın bir şeyleri değiştireceğiz, umarız bu değişiklikler yükselmemizi ve puan kazanmamızı sağlar."

"Önümüzde uzun bir yarış var. Her şeyin nasıl gideceğini bilmiyoruz ama iyi bir pozisyonumuz var ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Daniel Riccardo ise en önemli anda yine tempo kaybı yaşadığını söylüyor.

"Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü son bölüme kalmamıza bazı küçük şeyler engel oldu ama olan oldu. Bence oldukça iyi bir performans sergiledik."

"Yarışın nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Cezalar nedeniyle gridde birkaç sıra yükseleceğim ve yedinci başlayacağım, ki bu iyi bir şey. Alex Albon'un önüne geçmek, tüm hafta sonu hızlı olmasına rağmen bariz bir hedef."

"En hızlı isimler arkamdan başlıyor, ancak onları mümkün olduğunca uzun süre arkamda tutmaya çalışacağım. İlk bölümde iyi olabilirsem ve biraz fark açabilirsem, bu bana son bölümde yardımcı olacaktır."

"Genel olarak aracın hızından memnunum, sadece kritik bir anda yine biraz tempo kaybettim. Yine de yarış için hazırız."

"Yoğun bir hafta oldu ama start ışıklarını görmek ve 44 turu tamamlamak istiyorum."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius