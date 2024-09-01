Norris: "Neyi daha farklı yapabilirdim bilmiyorum"
Lando Norris, Monza'da zaferi elde etmek için neyi farklı yapabileceğini bilmediğini söyledi.
Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İtalya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Norris, beş kırmızı ışık söndüğünde pozisyonunu korumayı başarsa da 4. virajda takım arkadaşının öne geçmesine engel olamadı.
Bu geçişin ardından momentum kaybeden Norris, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in de gerisine düşerek 3. sıraya gerilemiş oldu ve McLaren pilotu damalı bayrağı bu pozisyonda geçti.
Yarışın ardından konuşan Norris, "Oscar beni geçerken gafil avladı."
"İyi bir iş çıkardı ve bunu gerçekten hak etti."
"Bana gelince, neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum. Bir metre sonra fren yapsaydım muhtemelen kaza yapardım."
"Elbette bu incelememiz gereken bir şey ama Ferrari çok daha iyi bir yarış çıkardı, özellikle de Charles." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ferrari'nin tek pit stop stratejisi, Leclerc'in Monza'da zafere ulaşmasını sağladı.
Norris, McLaren'ın da bu stratejiyi düşündüğünü; ancak yaşadıkları lastik bozulması miktarı sebebiyle bunu gerçekleştiremediklerini açıkladı.
"Aslında tüm yarış boyunca tek pit stop stratejisi uygulamayı düşündük, ancak yaşadığım bozulma miktarı düşünüldüğünde bu mümkün olmadı."
"Yani evet, zor bir yarıştı ve böyle olacağını öngörmüştük."
"Elbette hayal kırıklığına uğradık ama Ferrari daha iyi bir iş çıkardı, bugün daha iyi bir araçları vardı. Onlara şapka çıkarıyorum."
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