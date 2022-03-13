Norris, Netflix'in "yanlış" anlatımlarına katılmıyor

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Max Verstappen, son günlerde spora ve ilgili kişilere sahne arkası bir bakış sunan Netflix serisi Drive to Survive hakkındaki görüşleriyle gündemde

Son dünya şampiyonu, geçtiğimiz seneden bu yana seriyle ilgili herhangi bir röportaja katkıda bulunmayı reddediyor çünkü “sahte rekabetlerin abartılmasından hoşlanmıyor" ve serinin “ilk sezonun ardından mahvolduğunu” söylüyor.

McLaren pilotu Lando Norris, geçen sonbaharda Verstappen'in eleştirisi hakkında soru sorulduğunda, "bununla bir sorunu olmadığını, Drive to Survive"ın harika bir şey olduğunu ve Netflix ekiplerinin iyi bir iş çıkardıklarını" söylemişti.

Ancak 2021 Formula 1 sezonunu kapsayan yeni sezonun yayınlanmasının ardından Britanyalı pilotun görüşlerini biraz değiştirdiği görülüyor.

Bölümlerden biri, McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo arasındaki ortaklığa odaklandı. İki pilot, 2021'de birbirlerinin zıttı performans göstermişlerdi.

Ricciardo, İtalya Grand Prix'sindeki sürpriz bir galibiyet dışında büyük ölçüde zor bir sezon geçirirken, Norris büyük bir atılım yaparak dört podyum elde etti ve 22 yarışın 20'sinde puan aldı.

Bununla birlikte, Netflix'in performanslar arasındaki eşitsizliği gösterme biçimini yanlış bulan, Norris Bahreyn Grand Prix'sinden seçilen görüntüler açısından yanlışlıklar olduğunu hissetti.

Açıklamaları, Netflix'in "anlatı için hikayeler uydurduğunu ve aslında gerçekleşmeyen sahneleri bir araya getirdiğini" söyleyen Mercedes takım patronu Toto Wolff'un sözlerinin ardından geldi.

Drive to Survive

Norris gazetecilere verdiği demeçte, "Birinci ve ikinci bölümleri izledim. Daniel'e, bana ve McLaren'da bize yapılan ilk doğru tanıtım olduğu için bunu bozmayacağım. Sizlere iyi bir fikir veriyor."

"Benim açımdan iyi görünüyor, belki Ricciardo'nun tarafından o kadar da değil ama belli ki burada yersiz olabilecek bazı yorumlar var."

"Konunun ilgilisi olduğunuzda bu yorumlara pek katılmıyorsunuz çünkü bu sizi kesinlikle doğru olmayan bir şey söylemiş gibi gösterebilir." dedi.

Norris, özellikle 2021 Bahreyn GP'sinden bir olayın yanlış aktarılmasına vurgu yapıyor.

Norris, "Daniel ve ben yan yana gidiyoruz, fakat yakın bile değilken onun beni ittiğini iddia ediyorum, aslında bu tamamen farklı bir yarıştan."

“Bunun gibi fazla kaçabilecek örnekler var, böyle durumların ortaya çıkmasına katılmıyorum. Ama genel olarak seri heyecan verici ve herkes için iyi."

“Aşırıya kaçmadıkları ve birini kesinlikle yapmadıkları bir şeyi yapmış gibi göstermedikleri sürece her şey gayet iyi diyebilirim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images