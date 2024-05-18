Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Imola'da gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken, McLaren pilotları onu takip eden isimlerdi.

Sıralamalar boyunca Ferrari'de Charles Leclerc, Red Bull'da Verstappen ve McLaren pilotları yakın görüntü çizdiler. Günün sonunda farklar yakındı ancak pole pozisyonunu kazanan Verstappen oldu. Diğer taraftan McLaren, iki pilotuyla birden Ferrari pilotlarını geride bıraktı.

Norris yarışın heyecanlı ve zorlu olacağından bahsederken yarışa 3. başlamasını "hiç fena değil" şeklinde nitelendirdi.

Sıralama turları sonrası açıklama yapan Lando Norris, "3. sıra hiç de kötü değil. İkimiz de 1. sıra için ondalıklarla mücadele ettik. Farklar çok küçük ama takımca çok iyi bir hafta sonu geçirdik."

"Oscar çok iyi bir iş çıkardı, Verstappen de öyle. Heyecan verici. Yarın için sabırsızlanıyorum."

"Gittikçe yaklaşıyoruz. Ferrari'nin önünde olmak da bizim için güzel bir sonuç. Yarın iyi bir yarış olacak ve yakın geçecek."

"Umuyorum ki heyecan verici bir yarış olur. Özellikle tur zamanları bu kadar birbirine yakınken zorlu olacak. Yarışın çoğu ilk tura, stratejiye ve pit stoplara bağlı olacak. Zorlu bir yarış olacak." dedi.