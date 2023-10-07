Norris: "Mutlu değilim çünkü dün de bugün de pole pozisyonunda olmalıydım"
McLaren pilotu Lando Norris, Katar GP sprint yarışı öncesinde ikinci olsa da bu sonuçtan mutlu olmadığını çünkü kendisinin bir kez daha kötü bir iş çıkardığını söyledi.
Son dönemde yükselişe geçen McLaren'le aldığı podyumlarla öne çıkan Norris, bu hafta sonu Katar'da güçlü aracına rağmen pek istediği gibi sürüşler yapamadı.
Dünkü sıralamalarda 3. olan Norris, pist sınırlarını aştığı için gerilemekten kurtulamamıştı. Norris bugün daha iyi iş çıkardı ancak son turunda son virajda pist dışına çıktı. Buna rağmen daha önceki hızlı turu sayesinde 2. olmayı başardı.
İngiliz pilot, takımın aldığı 1-2'den mutlu olsa da kendi performansından mutlu olmadığını vurguladı.
Norris, "Takım ve Oscar için mutluyum ancak ben bugün de başka kötü bir iş çıkardım. Bu yüzden mutlu değilim. Çok iyi iş çıkarmıyorum."
"Dün pole pozisyonunda olmalıydım, bugün de pole pozisyonunda olmalıydım ancak değilim."
"Sadece hata yapıyor, ihtiyacım olan zamanda turu bir araya getiremiyorum. Pole pozisyonunu kolayca alabilecek kadar hızlıydım ancak ben turumu bir araya getiremedim."
"Çok sinir bozucu. Aracım hızlı ve takım muhteşem iş çıkarıyor. Ancak ben yapmam gereken şeyi yapamıyorum. Bu yüzden kendi adıma mutlu olmayacağım." dedi.
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