Norris mutlu: "Brezilya'da bu kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayÄ± beklemiyorduk"

Lando Norris, sprint sÄ±ralama turlarÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± elde ederken, sprint yarÄ±ÅŸÄ±nda ikinci sÄ±rada finiÅŸ gÃ¶rdÃ¼.

YarÄ±ÅŸ boyunca iyi bir tempoda giden Norris, yarÄ±ÅŸtan sonra ÅŸÃ¶yle dedi: "Startta ne olduÄŸunu bilmiyorum, tekrar bakmam gerekiyor. Ä°lk tur istediÄŸim gibi olmadÄ±...

"George dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mdan faydalanarak beni geÃ§ti. Ä°lk birkaÃ§ turda Ã§ok zorladÄ± ve bunun bedelini aÄŸÄ±r ÅŸekilde Ã¶dediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"SonrasÄ±nda Max'in DRS'sine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. EÄŸer bir fÄ±rsatÄ±m olsaydÄ±, erken davranÄ±p onu geÃ§ecektim, bÃ¶ylece yarÄ±ÅŸÄ± biraz daha Ã¶nde, temiz havayla iyi ÅŸekilde kontrol edebileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum."

"Ancak hiÃ§bir zaman yeterince yaklaÅŸamadÄ±m ve Ã¶zellikle yarÄ±ÅŸÄ±n son beÅŸ turunda lastikler Ã¼zerinde Max'le benzer ÅŸeyler yapmakta zorlandÄ±m."

"Fakat yine de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yarÄ±ÅŸ Ã§Ä±kardÄ±k ve iyi puanlar aldÄ±k."

Norris, lastikleri ilk andan itibaren korumaya Ã§alÄ±ÅŸan isimlerden birisi olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

"AslÄ±na bakarsak, sÄ±ralama turlarÄ±nda bile onlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Bunlar sÄ±ralama turlarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z lastikler."

"Yani bu zor bir pist. HiÃ§bir noktada gerÃ§ekten zorlayamÄ±yorsunuz. Bir bakÄ±ma COTA'ya benziyor, iki tur attÄ±ktan sonra yol tutuÅŸunuz kalmÄ±yor ve onlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. KÃ¼Ã§Ã¼k bir patinaj bile size doÄŸrudan 0.2 veya 0.3 saniyeye mÃ¢l oluyor."

"Yani yine lastik yÃ¶netimine dayalÄ± bir yarÄ±ÅŸtÄ±."

FotoÄŸraf: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14

"Yine de pozitifiz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu kesinlikle Red Bull'a yakÄ±n olmayÄ± beklediÄŸimiz bir pist deÄŸildi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n verilerine ve iyi ve kÃ¶tÃ¼ olduÄŸumuz yerlere bakarsanÄ±z, bu kesinlikle iyi olanlardan biri deÄŸildi."

"Ã‡ok iyi bir yarÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± da beklemiyorduk Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ralama turlarÄ±nda iyi olup yarÄ±ÅŸta oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ olabiliyoruz. Fakat bugÃ¼n Max hariÃ§ herkesten iyiydik."

"Yani evet, zor ama iyi bir gÃ¼ndÃ¼."

Bunun pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§in kendisine ne kadar gÃ¼ven verdiÄŸi sorulduÄŸunda, "Elbette her gÃ¼n farklÄ± fakat kesinlikle gÃ¼ven veriyor."

"Ä°lk seansta arka arkaya Ã¼Ã§ turdan fazla atmadÄ±m. Bu yÃ¼zden ne beklememiz gerektiÄŸi konusunda biraz gafil avlandÄ±k ama tabii ki bu bizim seÃ§imimizdi."

"Belki de bugÃ¼n bizi bekleyen ÅŸeylere en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmadÄ±k fakat buna raÄŸmen yine bu kadar iyi olmak olumlu bir iÅŸaretti."

"YarÄ±n bundan en iyi ÅŸekilde faydalanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z."

"Tabii ki neyi hedeflediÄŸimizi biliyoruz ve bu, ilk sÄ±ra deÄŸil. Hedefimiz muhtemelen ilk Ã¼Ã§e girmek."