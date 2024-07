Norris: "Mükemmel olmasa da hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık"

McLaren pilotları Silverstone'daki cuma gününün ikinci antrenman seansında ilk iki sırayı elde ettiler.

Seansı lider tamamlayan pilot, takım arkadaşının 0.3 saniye önünde yer alan Norris oldu.

Antrenmanın ardından verdiği demeçte Norris, "Mükemmel olduğunu söyleyemem ancak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık."

"Sabah direksiyon başında kendimi rahat hissetmedim ama her iki seansta da ayarlarda bazı ayar değişiklikleri yaptık ve sonrasında araç daha iyi hissettirdi."

"Silverstone'un yüksek hızlı doğası için bu değişiklikler oldukça önemli çünkü ön tekerleklerin pisti nasıl kavradığı performansı etkiliyor. Genel olarak mutluyum ve ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Hafta sonu rekabetin nasıl şekilleneceği sorusu üzerine ise Norris, pistte büyük bir rekabet beklediğini ve bu sebeple üzerlerinde çalışma yapmaları gereken alanlar olduğunu söyledi.

"Bence gridde keskin bir rekabet olacak, Mercedes bizimle hemen hemen aynı gibi görünüyor."

"Muhtemelen hız üzerinde biraz daha fazla çalışma yapmalıyız. Tribünlerde çok sayıda taraftar olması hoşuma gidiyor ama havanın daha iyi olmasını dilerdim. Tabii ki günün büyük bölümü yağmursuz geçti ve yağmur ancak akşama doğru başladı."

"Koşullar ne olursa olsun her türlü gelişime hazır olduğumuzu düşünüyorum. Her hava koşulunda yarışmaktan her zaman keyif almışımdır, yine de ev sahibi olduğum hafta sonunda havanın kuru olmasını isterdim."

"Ancak burası Silverstone, dolayısıyla her şeye hazır olmalıyız."