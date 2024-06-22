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Formula 1 İspanya GP

Norris: "Mükemmel bir tur attım!"

Lando Norris, İspanya Grand Prix'sinde elde ettiği pole pozisyonunun şu ana kadar elde ettikleri arasında en iyisi olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Barselona'da cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarının son dakikaları pole pozisyonu için kıyasıya bir mücadele gördük. 

Norris, Q3'ün sonunda Max Verstappen'i çok az bir farkla geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan McLaren pilotu, turunda her şeyin mükemmel gittiğini ve pazar günkü hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.

Norris, "Tüm hafta sonu yakın geçti ama aslında önemli olan mükemmel bir tur atmaktı ve ben de bugün bunu başardım."

"İyi bir tur attığınızda bunu fark eder ve heyecanlanırsınız. Gerçekten turumda her şey mükemmel gitti. Yakın bir mücadele oldu ama çok mutluyum."

"Bunun iyi pole pozisyonum olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla pole pozisyonum olmadı ama olanlar arasında en iyisiydi."

"Sadece bu hafta sonu değil, son iki aydır çok hızlıyız: Miami'den beri güçlüyüz."

"Max ve Red Bull tüm hafta sonu boyunca biraz daha güçlü görünüyordu ancak son tur için bazı küçük değişiklikler yaptık, geliştirmem gereken bazı alanlar vardı ve bunu yaptık."

"Yarışta Max'e, Lewis'e ve arkadaki herkese karşı zorlanacağımızın farkındayım. Ancak kazanmak için buradayız ve yapmayı planladığım şey de bu." dedi.

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