Norris: "Mükemmel bir tur attım!"
Lando Norris, İspanya Grand Prix'sinde elde ettiği pole pozisyonunun şu ana kadar elde ettikleri arasında en iyisi olduğunu söyledi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Barselona'da cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarının son dakikaları pole pozisyonu için kıyasıya bir mücadele gördük.
Norris, Q3'ün sonunda Max Verstappen'i çok az bir farkla geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başardı.
Seansın ardından konuşan McLaren pilotu, turunda her şeyin mükemmel gittiğini ve pazar günkü hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.
Norris, "Tüm hafta sonu yakın geçti ama aslında önemli olan mükemmel bir tur atmaktı ve ben de bugün bunu başardım."
"İyi bir tur attığınızda bunu fark eder ve heyecanlanırsınız. Gerçekten turumda her şey mükemmel gitti. Yakın bir mücadele oldu ama çok mutluyum."
"Bunun iyi pole pozisyonum olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla pole pozisyonum olmadı ama olanlar arasında en iyisiydi."
"Sadece bu hafta sonu değil, son iki aydır çok hızlıyız: Miami'den beri güçlüyüz."
"Max ve Red Bull tüm hafta sonu boyunca biraz daha güçlü görünüyordu ancak son tur için bazı küçük değişiklikler yaptık, geliştirmem gereken bazı alanlar vardı ve bunu yaptık."
"Yarışta Max'e, Lewis'e ve arkadaki herkese karşı zorlanacağımızın farkındayım. Ancak kazanmak için buradayız ve yapmayı planladığım şey de bu." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Norris: "Bu yarışı kazanmam gerekirdi"
Piastri, sıralama turlarında Norris ile arasındaki farkın sebebini bilmiyor
Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"
Brown: "Norris pole'ü alabileceğine inanıyordu"
McLaren misafirhanesindeki yangın büyümeden kontrol altına alındı
Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"
Son Haberler
Alonso: "Aston Martin'in daha az konuşup, daha çok şey yapması gerek"
Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"
F2 İspanya: Olaylı yarışta Crawford lider, şampiyona lideri Aron dördüncü!
Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar