Norris, "muhteşem" Mugello'da çok fazla geçiş beklemiyor

Norris hem Eylül ayında F1'e ev sahipliği yapacak olan Mugello'da hem de Imola'da sürüş yapan isimlerden bir tanesi.

Mugello'nun hızlı virajlarının sürücüleri fiziksel olarak zorlayacağını, ancak pistte geçiş fırsatının çok az olduğunu söyledi.

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Mugello'da sanırım 2015'te, İtalya F4'te yarışırken sürüş yaptım ve gerçekten harikaydı."

"Çok yüksek hızlı veya orta hızlı virajları var. Dar bir şikan yok, adeta neredeyse bazı yönlerden büyük frenleme bölgeleri olmayan Red Bull Ring gibi."

"Bu yüksek ve orta hızlı virajlar, sürücüyü fiziksel olarak sınırlarına kadar test ediyor."

"İlk viraj ve son viraj arasında bir geçiş görüp göremeyeceğimizi bilemiyorum, ki bu yarış için en iyisi olmayabilir. Bu nedenle biraz Macaristan gibi olacak."

"Ama aynı zamanda harika bir pist. Bu yüzden sıralama turları inanılmaz olacak. Yeni bir pist her zaman heyecan vericidir. Sonuçta farklı bir düzen ve farklı bir yer."

"Oraya tam olarak nasıl bir ayara sahip olacağınızı bilerek gitmiyorsunuz ve bu, sizi biraz daha savunmasız bir pozisyona sokuyor."

Red Bull patronu Christian Horner, pistin büyük bir zorluk olacağını düşünüyor.

"1997'de Mugello'da yarıştım ve o zamanlar harika bir pistti. Pist düzeninin pek fazla değiştiğini sanmıyorum. Bu, harika bir pist. Hızlı ve zorlu. Pilotları birbirlerinden ayıracak ve bu yılki takvime iyi bir katkısı olacak."