Norris: "Muhtemelen bugün en iyi tempo bizdeydi"
10. sıradan başladığı Katar GP'yi 3. sırada noktalayan McLaren pilotu Lando Norris, yarıştaki en hızlı ismin kendisi olduğunu düşünüyor.
Katar Grand Prix'sine 10. sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, çok iyi bir ilk tur geçirdi ve kaostan uzak durmasının yanı sıra sıralar da kazanarak 6. sıraya yükseldi.
Altıncı sıraya yükselmesinin ardından oldukça güçlü bir tempoya sahip olan Norris, yarışın son çeyreğine kadar rakiplerini geçerek 3. sıraya kadar yükseldi.
Yarışın son bölümünde ise ikinci sıradaki takım arkadaşı Oscar Piastri'ye yaklaşan Norris, takım emirleri nedeniyle Piastri'ye atak yapamadı ve damalı bayrağı 3. sırada gördü.
Norris böylelikle üst üste 3. kez podyuma çıkmış oldu ve oldukça güçlü bir yarışı arkasında bıraktı.
"Kariyerinin en zor yarışlarından biri" olarak nitelendirdiği yarışın sonrasında açıklamalarda bulunan McLaren pilotu, şunları söyledi: "Starttan finişe kadar mega bir yarıştı."
"Üç pit-stop yapmamız her şeyi çok daha zorlaştırdı. Fiziksel olarak zorlaştırdı çünkü daha çok zorlayabiliyordunuz. Son stint'te dahi neredeyse tam gaz gidebiliyordunuz."
"Muhtemelen kariyerimde yaptığım en iyi yarıştı ama güzel bir meydan okumaydı"
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 ile mücadele ediyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"İyi bir ilk tur attık, [startta, ilk virajda] dün yaptığım dışarı çizgiyi alma hatasından ders çıkardım ve bugün daha dar bir çizgi aldım. İşe de yaradı."
"Sonrasında da tüm yarış boyunca harika bir tempomuz vardı. Muhtemelen bugün en iyi tempo bizdeydi, mutluyum."
"Elbette stresli, sıcak ve terlediğimiz bir yarış oldu. Biraz yorgunum. Takımı tebrik ediyorum, üst üste 3. podyum. Ayrıca 1.8 saniyelik bir pit-stop da yaptık."
"Oscar'ı da tebrik ederim. Hata yapmadı. Elbette Max'e de bir kez daha tebrikler."
Son Haberler
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı" Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!" Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek! Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar