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Formula 1 / Katar GP Haberler

Norris: "Muhtemelen bugün en iyi tempo bizdeydi"

10. sıradan başladığı Katar GP'yi 3. sırada noktalayan McLaren pilotu Lando Norris, yarıştaki en hızlı ismin kendisi olduğunu düşünüyor.

Can Çarpıcı
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Lando Norris, McLaren MCL60

Katar Grand Prix'sine 10. sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, çok iyi bir ilk tur geçirdi ve kaostan uzak durmasının yanı sıra sıralar da kazanarak 6. sıraya yükseldi. 

Altıncı sıraya yükselmesinin ardından oldukça güçlü bir tempoya sahip olan Norris, yarışın son çeyreğine kadar rakiplerini geçerek 3. sıraya kadar yükseldi. 

Yarışın son bölümünde ise ikinci sıradaki takım arkadaşı Oscar Piastri'ye yaklaşan Norris, takım emirleri nedeniyle Piastri'ye atak yapamadı ve damalı bayrağı 3. sırada gördü. 

Norris böylelikle üst üste 3. kez podyuma çıkmış oldu ve oldukça güçlü bir yarışı arkasında bıraktı.

"Kariyerinin en zor yarışlarından biri" olarak nitelendirdiği yarışın sonrasında açıklamalarda bulunan McLaren pilotu, şunları söyledi: "Starttan finişe kadar mega bir yarıştı."

"Üç pit-stop yapmamız her şeyi çok daha zorlaştırdı. Fiziksel olarak zorlaştırdı çünkü daha çok zorlayabiliyordunuz. Son stint'te dahi neredeyse tam gaz gidebiliyordunuz."

"Muhtemelen kariyerimde yaptığım en iyi yarıştı ama güzel bir meydan okumaydı"

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 ile mücadele ediyor

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 ile mücadele ediyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İyi bir ilk tur attık, [startta, ilk virajda] dün yaptığım dışarı çizgiyi alma hatasından ders çıkardım ve bugün daha dar bir çizgi aldım. İşe de yaradı."

"Sonrasında da tüm yarış boyunca harika bir tempomuz vardı. Muhtemelen bugün en iyi tempo bizdeydi, mutluyum."

"Elbette stresli, sıcak ve terlediğimiz bir yarış oldu. Biraz yorgunum. Takımı tebrik ediyorum, üst üste 3. podyum. Ayrıca 1.8 saniyelik bir pit-stop da yaptık." 

"Oscar'ı da tebrik ederim. Hata yapmadı. Elbette Max'e de bir kez daha tebrikler." 



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