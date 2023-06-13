Norris: "Montreal'de puan almaya çalışacağız"

McLaren bu yıl gerçekleştirilen yedi yarışın sadece üçünden puanla ayrılabildi ve şampiyona 17 puanla altıncı sırada yer alıyorlar.

Takıma toplamda 12 puan kazandıran Lando Norris, Montreal'in kendileri için zor geçeceğini bilse de, iyi bir sonuç almak istediğini söyledi.

Norris, "Kanada'da tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum."

"İspanya'daki yarış zor geçti fakat üçüncü olduğumuz sıralama turları da dahil olmak üzere her seansta takımla birlikte çok şey öğrendik."

"Çifte yarışın ardından bir hafta dinlendik ve bu süre zarfında mühendislerle birlikte hafta sonuna hazırlanmak için McLaren fabrikasına gittim."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Adını Gilles Villeneuve'den alan bu pist, güçlü frenleme noktası nedeniyle bizim için zor olabilir fakat yarış ilginç geçecek."

"Gerçekten heyecanlıyım ve umarım puan alabiliriz." dedi.

Oscar Piastri de daha fazlasını başarabilmelerini umuyor.

"Bir haftalık sıkı çalışmanın ardından mücadeleye geri döndük."

"Mühendislerimle birlikte hafta sonuna hazırlanıyorum ve Gilles Villeneuve'deki ilk yarışım için kendimi hazır hissediyorum."

"İspanya'daki yarış takım için hem acı hem de tatlı geçti. Pazar günü zordu ama Cumartesi günkü sıralamalarda bazı olumlu anlar vardı."

"Bu yıl daha fazlasını başarabiliriz, takım yarışın temposunu arttırmak için çok çalışıyor. Kanada'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve başarılı bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız."