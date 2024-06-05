Norris: "Montreal, McLaren için zor geçecek"
McLaren takımı, Kanada Grand Prix'sine yüksek motivasyonla hazırlanıyor fakat iki pilot da hafta sonunun kolay olmayacağının farkında.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Miami'de kazanan, Imola'da ise zafere çok yaklaşan Lando Norris, Kanada Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, Montreal'de yarışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirtti.
Norris, "Artık sırada Kanada var! Montreal'de yarışmayı seviyorum, oldukça zorlu bölümleri olan eğlenceli bir pist, bu da onu daha da ilginç kılıyor."
"Aracımız farklı pist türlerinde iyi performans gösterdi ancak bu başarılı serinin Kanada'da kesintiye uğrayabileceğini biliyoruz."
"Büyük ihtimalle rakiplerimiz orada bizden daha güçlü olacak." dedi.
Imola ve Monaco yarışlarının ardından bir hafta dinlenmenin iyi geldiğini söyleyen Norris, bu süreçte Woking fabrikasında vakit geçirdiğine vurgu yaptı.
"Art arda gelen Imola ve Monaco yarışlarının ardından bir hafta dinlenmek güzeldi."
"Çifte podyum aldık ve takım için birçok puan topladık."
"Geçen hafta Woking fabrikasındaki simülatörde mühendislerle birlikte çalışarak verimli seanslar geçirdim."
"Sıradaki yarışlarda neler başarabileceğimizi göreceğiz."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Monako'da ikinci olan Oscar Piastri ise Montreal yarışı öncesinde şöyle dedi: "Monako'daki yarış gerçekten çok özeldi."
"Hafta sonunun üç gününde de özel hissettim ve Ayrton Senna'ya adanmış renklerle podyumda olmak tarif edilemezdi."
"Şu anda sürüş şeklimden ve son üç yarışta yakaladığım istikrardan memnunum."
"Takımın büyük çaba harcadığı bu aracın içerisinde, kendi yeteneklerimi gösterebilmeyi seviyorum."
"Umarım Kanada'da başarılı performans serimize devam edebiliriz, çünkü ön sıralarda çok yoğun bir rekabet var."
"Hedefimiz iyi sonuçlar almaya devam etmek."
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