Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Norris: "Montreal, McLaren için zor geçecek"

McLaren takımı, Kanada Grand Prix'sine yüksek motivasyonla hazırlanıyor fakat iki pilot da hafta sonunun kolay olmayacağının farkında.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami'de kazanan, Imola'da ise zafere çok yaklaşan Lando Norris, Kanada Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, Montreal'de yarışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirtti.

Norris, "Artık sırada Kanada var! Montreal'de yarışmayı seviyorum, oldukça zorlu bölümleri olan eğlenceli bir pist, bu da onu daha da ilginç kılıyor." 

"Aracımız farklı pist türlerinde iyi performans gösterdi ancak bu başarılı serinin Kanada'da kesintiye uğrayabileceğini biliyoruz."

"Büyük ihtimalle rakiplerimiz orada bizden daha güçlü olacak." dedi.

Imola ve Monaco yarışlarının ardından bir hafta dinlenmenin iyi geldiğini söyleyen Norris, bu süreçte Woking fabrikasında vakit geçirdiğine vurgu yaptı.

"Art arda gelen Imola ve Monaco yarışlarının ardından bir hafta dinlenmek güzeldi."

"Çifte podyum aldık ve takım için birçok puan topladık."

"Geçen hafta Woking fabrikasındaki simülatörde mühendislerle birlikte çalışarak verimli seanslar geçirdim."

"Sıradaki yarışlarda neler başarabileceğimizi göreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monako'da ikinci olan Oscar Piastri ise Montreal yarışı öncesinde şöyle dedi: "Monako'daki yarış gerçekten çok özeldi."

"Hafta sonunun üç gününde de özel hissettim ve  Ayrton Senna'ya adanmış renklerle podyumda olmak tarif edilemezdi."

"Şu anda sürüş şeklimden ve son üç yarışta yakaladığım istikrardan memnunum."

"Takımın büyük çaba harcadığı bu aracın içerisinde, kendi yeteneklerimi gösterebilmeyi seviyorum."

"Umarım Kanada'da başarılı performans serimize devam edebiliriz, çünkü ön sıralarda çok yoğun bir rekabet var."

"Hedefimiz iyi sonuçlar almaya devam etmek."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso, Newey'nin adının Aston Martin'le anılmasından memnun
Sonraki haber Lawson: "Red Bull ile yarışmak isterim ama hedefim F1'de olmak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Formula 1
Kanada GP
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"

Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"

Formula 1
Kanada GP
Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"
Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Formula 1
Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Son Haberler

Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"

Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"

F1 Formula 1
Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’

Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’

F1 Formula 1
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

MGP MotoGP
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye