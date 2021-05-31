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Formula 1 Haberler

Norris, Monako'dan sonra kendini bir ''yıldız'' gibi hissetmemiş

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Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayıp, 2021 Formula 1 sezonunda ikinci kez podyum alan McLaren sürücüsü Lando Norris, Monte Carlo'daki yarıştan sonra bir ''yıldız'' gibi hissetmediğini söyledi.

Norris, Monako'dan sonra kendini bir ''yıldız'' gibi hissetmemiş

21 yaşındaki Norris, bu sezonki güçlü performanslarıyla taraftarları etkilemeye devam ediyor. İngiliz pilot, Monte Carlo caddelerindeki yarışı üçüncü sırada tamamlamasının ardından, Sürücüler Şampiyonası'nda üçüncü sırada ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 9 puan önünde.

Norris, pole pozisyonuna sahip olan Charles Leclerc'in yarışa başlayamaması ve yarışı ikinci sırada götüren Bottas'ın talihsiz pit stopu ardından yarıştan çekilmesini iyi değerlendirdi.

İngiliz pilot aynı zamanda McLaren'dan takım arkadaşı ve yarışı 12. sırada götüren Daniel Ricciardo'ya da tur bindirdi.

İngiliz pilot, Monako'da podyum almasının ardından çok mutlu olsa da, ''bir yıldız gibi hissetmediğini'' söyledi.

PA haber ajansına konuşan Norris, ''Asla bir yıldız gibi hissetmedim.''

''Taraftarları tekrar görmek güzel. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bugün podyumda olmayı beklemiyordum.''

''Monako'da podyum alabilmek bir hayalimdi. İyi bir aracım var, ekibimizdeki kadınlara ve erkeklere çok teşekkür ederim. Bu podyum onlar içindi. Burada podyum almak çok özel ve buna çok değer vereceğim.'' ifadelerini kullandı.

Louis Vuitton, 2021 Monako Grand Prix’si kupa taşıma çantası sponsoru olmuştu ve İngiliz pilot da ''havalı'' kutuyu evine götüreceğini söyledi.

''Umarım, bu bir birçok podyumumdan biri olur. Bu büyük bir başarı.''

''Kupa, McLaren'da kalacak ancak kutusunu saklayacağım çünkü bu gerçekten çok havalı.''

''Bunu nereye koyacağıma dair hiçbir fikrim yok veya bu kutunun, kupanın kendisinden daha havalı olup olmadığını bilmiyorum.''

Lando Norris, McLaren, 3rd position, and Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, celebrate on the podium with Champagne

Lando Norris, McLaren, 3rd position, and Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Wendlinger: ''Vettel, Monako'da AMR21'in yapabileceğinden daha iyisini yaptı''

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Editör Betim Aker

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