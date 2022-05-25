Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Monako'da pazar günü yağmur ihtimali var Sonraki / Jos Verstappen: "Red Bull, sorunları çözmede çok iyi bir iş çıkardı"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Norris, Monako'da yarışacak

Lando Norris, bademcik iltihabı nedeniyle İspanya GP'de büyük zorluk çekse de, Monako GP hafta sonunda yer alacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris, Monako'da yarışacak
Haberi dinle

Lando Norris, Barselona'da boğaz ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle çok zor bir hafta sonunu geride bırakmıştı. İngiliz pilot gözlerini etkileyen alerjinin de etkisiyle kariyerinin en zor hafta sonunu geçirse de, yarıştan çekilmedi ve sekizinci olarak takıma puan getirdi.

Son yarışın ardından Norris'in durumu belirsizdi ve Monako GP'de yer alıp almayacağı bilinmiyordu. Fakat bugün itibariyle yarışta yer alacağı doğrulandı.

İngiliz pilot, şimdi, Monako'ya kadar mümkün olduğunca enerji kazanmaya çalışacak.

Norris, "Monako yarış hafta sonunu her zaman sabırsızlıkla beklerim. Eve yakın yarışmak harika çünkü gece yatağımda uyuyabilirim."

Lando Norris, McLaren MCL36, leaves the garage

Lando Norris, McLaren MCL36, leaves the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Geçen yılki yarış harikaydı ve şu anda aynı seviyede olmasak da puan iyi puanlar kazanmayı ümit ediyorum. Cumartesi günkü sıralama turları kilit öneme sahip olacak fakat yeni nesil araçlarla yarışın nasıl gideceğini ben de merak ediyorum."

"Bu iki yarış arasındaki birkaç günü dinlenmek ve iyileşmek için kullanıyorum. İspanya'daki yarış inanılmaz derecede zordu fakat takıma puan kazandırdığım için mutluyum. İlerlememiz ve hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Garajın diğer tarafındaki Daniel Ricciardo ise belki de en kötü yarışlarından birisini çıkardığı İspanya GP'nin ardından tamamen Monako'ya konsantre olmuş durumda.

"Zor bir yarıştan sonra dinleniyorum ve Monako'yu sabırsızlıkla bekliyorum. Yarışla alakalı çok güzel anılarım var ve bu yıl MCL36 ile bir güzel anı daha yaratıp, takım için puan kazanmayı umuyorum."

"Monako'da her zaman heyecan verici bir atmosfer vardır. Bunu tekrar hissetmek harika olacak . Ayrıca pistten eve gitmek de çok az vakit alacak!"

"İspanya'daki yarıştan sonra mühendislerle birlikte telemetri çalışmaları yaptık. Araç ve güncellemeler hakkında çok şey öğrendik, artık takımın ilerlemeye devam edeceğine inanıyorum."

"Umarım güçlü bir hafta sonu geçirir ve puanlar için yarışabiliriz."

paylaşım
yorumlar
Monako'da pazar günü yağmur ihtimali var
Önceki haber

Monako'da pazar günü yağmur ihtimali var
Sonraki haber

Jos Verstappen: "Red Bull, sorunları çözmede çok iyi bir iş çıkardı"

Jos Verstappen: "Red Bull, sorunları çözmede çok iyi bir iş çıkardı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
World Superbike

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"

Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"
Formula 1

Alonso: "Hâlâ bu kadar iyiyken, F1'i kanepeden takip edemem"

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak

Son Haberler

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.