Norris, Monako'da yarışacak

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Lando Norris, Barselona'da boğaz ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle çok zor bir hafta sonunu geride bırakmıştı. İngiliz pilot gözlerini etkileyen alerjinin de etkisiyle kariyerinin en zor hafta sonunu geçirse de, yarıştan çekilmedi ve sekizinci olarak takıma puan getirdi.

Son yarışın ardından Norris'in durumu belirsizdi ve Monako GP'de yer alıp almayacağı bilinmiyordu. Fakat bugün itibariyle yarışta yer alacağı doğrulandı.

İngiliz pilot, şimdi, Monako'ya kadar mümkün olduğunca enerji kazanmaya çalışacak.

Norris, "Monako yarış hafta sonunu her zaman sabırsızlıkla beklerim. Eve yakın yarışmak harika çünkü gece yatağımda uyuyabilirim."

Lando Norris, McLaren MCL36, leaves the garage Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Geçen yılki yarış harikaydı ve şu anda aynı seviyede olmasak da puan iyi puanlar kazanmayı ümit ediyorum. Cumartesi günkü sıralama turları kilit öneme sahip olacak fakat yeni nesil araçlarla yarışın nasıl gideceğini ben de merak ediyorum."

"Bu iki yarış arasındaki birkaç günü dinlenmek ve iyileşmek için kullanıyorum. İspanya'daki yarış inanılmaz derecede zordu fakat takıma puan kazandırdığım için mutluyum. İlerlememiz ve hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Garajın diğer tarafındaki Daniel Ricciardo ise belki de en kötü yarışlarından birisini çıkardığı İspanya GP'nin ardından tamamen Monako'ya konsantre olmuş durumda.

"Zor bir yarıştan sonra dinleniyorum ve Monako'yu sabırsızlıkla bekliyorum. Yarışla alakalı çok güzel anılarım var ve bu yıl MCL36 ile bir güzel anı daha yaratıp, takım için puan kazanmayı umuyorum."

"Monako'da her zaman heyecan verici bir atmosfer vardır. Bunu tekrar hissetmek harika olacak . Ayrıca pistten eve gitmek de çok az vakit alacak!"

"İspanya'daki yarıştan sonra mühendislerle birlikte telemetri çalışmaları yaptık. Araç ve güncellemeler hakkında çok şey öğrendik, artık takımın ilerlemeye devam edeceğine inanıyorum."

"Umarım güçlü bir hafta sonu geçirir ve puanlar için yarışabiliriz."