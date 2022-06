Norris: "Monako'da strateji anlamında mükemmel değildik"

Haberi dinle

Lando Norris, beşinci başladığı Monako GP'de, pit stopların ardından George Russell'a geçildi ve yarışı altıncı sırada tamamladı.

İngiliz pilot, yarışın en hızlı turunu da attı ve tempo olarak güçlüydü fakat dar Monte Carlo pistinde Russell'ı geçemedi.

Yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Benim için güzel bir gündü."

"Maalesef ilk pit stoplarda Mercedes'e geçildik fakat bazen kazanır, bazen kaybedersiniz ve bu kez sadece kaybettik."

"Strateji hakkında konuşmamız gereken şeyler var. Bu anlamda mükemmel bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum. Elbette her zaman üzerinde çalışacağınız ve geliştirebileceğiniz şeyler vardır. Arka planda ve takım fabrikasında, hatta şu anda bile konuşabileceğimiz şeyler var. Bir bakıma strateji anlamında yapılacak işler var."

"Fakat takım genel anlamda iyi bir iş çıkardı, rekabetçi bir aracım vardı ve keyifli bir yarıştı. Monako'da yağmurda F1 aracı sürmenin nasıl bir şey olduğunu tarif etmek imkansız."

"Dediğim gibi bir dahaki sefere daha iyisini yapmak için takım olarak gözden geçirecek çok şeyimiz var, fakat yine de bazı iyi puanlar aldık ve sonlara doğru en hızlı turu atmak da güzeldi. Bu yüzden bu hafta sonu elde ettiğim sonuçtan memnunum."

Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, takım içerisinde giderek daha fazla ön plana çıkıyor ve takımına, Daniel Ricciardo'nun aksine önemli puanlar kazandırıyor.

Genç pilot, bu konuda şöyle dedi: "Şu anki halimden çok memnunum. Hissiyat göz önüne alındığında son birkaç hafta sonunun bu kadar iyi geçmesi beni şaşırtıyor. Yine de araç hakkında giderek daha fazla şey öğreniyoruz."

"Sonuçta bu, hâlâ yeni bir araç. Bu sadece Daniel ya da bazıları için değil, herkes için yeni bir araç. Bu anlamda bu yıl içinde yapmam ve anlamam gereken çok şey var."

"Şimdi bir bakıma bu anlamda olması gereken noktaya yaklaştığımı hissediyorum ve bu nedenle hem burada hem de geçen hafta sıralama turlarında biraz daha fazlasını yapabileceğimi görebiliyordum."

"Bazı şeyleri daha iyi anlıyorum, yani benim için öğrenme süreci devam ediyor. Hâlâ çok şey öğreniyorum. McLaren'da olduğum için her şeyi biliyormuşum ya da her şey mükemmel çalışıyormuş gibi bir durum yok. Aksine benim için tamamen yeni bir araç. Lastikler yeni, ayarlar yeni, her şey yeni. Yani bazı açıklardan hem takım hem de benim için çok yeni."

"Sıfırdan başlamak gibi ve bazı açıklardan aracı nasıl süreceğimi tekrar değerlendirmem gerekiyor ve pek çok yönden istediğim gibi de süremiyorum. Fakat bu, diğer sürücüler için de aynı. Charles'ın bu yıl Carlos'a göre ne kadar üstün olduğunu görebilirsiniz. Oysa Carlos geçen yıl onu yenmişti. Şimdi ise Charles çok daha rahat bir pozisyonda."

"Perez'e bakarsanız o da geçen seneye göre çok daha iyi bir pozisyonda. Yani bu yıl araçta epey değişiklik oldu ve bence bazı insanlara diğerlerinden daha iyi uyduğunu açıkça görüyoruz."

"Fakat aynı zamanda herkesin tüm bu süreci ve özellikleri anlaması da zaman alıyor. Şahsen o noktaya yaklaştığımı hissediyorum."